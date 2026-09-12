Цена на электроэнергию должна определяться рынком, а не прайс-капами, — ICC Ukraine

Действующие предельные цены (прайс-кепы) на рынке электроэнергии в отдельные часы могут ограничивать предложение и приводить к дефициту. По его словам, если установленная регулятором предельная цена слишком низкая, производителям становится невыгодно выходить на рынок. Об этом заявил Александр Трохимец, вице-президент "ICC Ukraine" по вопросам энергетики.

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"Но Национальная комиссия по регулированию энергетики устанавливает так называемые прайс-кепы — это пределы, выше которых нельзя подниматься. И в определенные часы наличие этих прайс-кепов приводит к отсутствию предложения. Производителям нет смысла и вообще невыгодно выходить на рынок. Возникают дефициты электроэнергии, что также сказывается на потребителях", — отметил Трохимец.

Он пояснил, что цена электроэнергии как товара должна формироваться на рынке — за счет баланса спроса и предложения. В то же время прайс-кепы устанавливают верхний предел, выше которого продавать электроэнергию нельзя.

Ранее Владимир Кудрицкий, бывший глава "Укрэнерго", уже отмечал, что ценовые ограничения на украинском энергорынке являются абсолютно искусственными и мешают в полной мере использовать импорт электроэнергии из Европы