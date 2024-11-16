Три миллиона гривен в месяц: озвучены космические зарплаты в госбанках

В Украине в октябре самые большие зарплаты среди государственных банков получали члены правления "Привата". Если в сентябре член правления получал до 1 млн грн, то в октябре – до 3 млн грн в месяц.

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Об этом говорится в отчетах, которые по требованию закона опубликовали банки. Отметим, что в некоторых случаях размер зарплаты увеличен за счет компенсации неиспользованного отпуска.

ПриватБанк. Больше всего выросли зарплаты в ПриватБанке. В октябре был избран новый председатель правления, при этом расходы на вознаграждение за прошлый месяц значительно увеличились. Основная заработная плата у председателя правления выросла с 1 млн до 2 млн грн. А один из членов правления заработал почти 3 млн грн (это втрое больше, чем в сентябре).

Ощадбанк. Председатель правления за октябрь получил (до уплаты налогов) 1,1 млн грн. Размер его заработной платы за месяц не изменился. Большинство других членов правления за прошлый месяц получили 800 тысяч. грн.

Укргазбанк. Наибольшее вознаграждение за октябрь 2024-го выплачено одному из членов правления Укргазбанка: он получил 1,4 млн грн (до удержания налогов). В то же время и.о. председателя правления банка заработал всего 1 млн грн. Сумма вознаграждения включает в том числе сумму отпускных, командировку и компенсацию за дни неиспользованного отпуска при увольнении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее клиентка государственного ПриватБанка пожаловалась на невозможность снять деньги через терминал банка за границей – с карточки самого "Привата". По ее словам, устройство "отклоняет транзакцию в целях безопасности". В то же время, отметила она, ее подруга с такой же карты деньги снимает без проблем.

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