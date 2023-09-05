Требуют отменить санкции: Parimatch подала в суд на Зеленского

Букмекерская компания Parimatch подала в суд на президента Украины Владимира Зеленского. Ее требование – отменить санкции, введенные против компании в марте.

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Об этом говорится в решении Верховного суда от 10 августа. В ней говорится, что кипрская "Виплей Медиа Холдинг Лимитед" (Weplay Media Holding Limited), на которую зарегистрирован торговый знак PariMatch, обратилась в Верховный Суд как суд первой инстанции с административным иском к президенту Зеленскому с требованием признать противоправным и недействительным указ от 10 марта 2023 о применении санкций.

"Исковые требования обоснованы тем, что деятельность истца (Weplay Media Holding Limited), входящего в украинскую группу компаний Parimatch, связана исключительно с владением объектами права интеллектуальной собственности (торговые марки, программное обеспечение) и долей в уставном капитале ООО" Покерматч.юа".

По тексту искового заявления, истец сотрудничает с государством-агрессором или Республикой Беларусь, их гражданами и/или резидентами; бенефициарными владельцами Weplay Media Holding Limited являются граждане Украины, а среди акционеров названной компании нет резидентов государства-агрессора, поэтому его деятельность, убеждает истец, не создает угрозы национальной безопасности Украины", – говорится в постановлении.

В иске компания также отметила, что после полномасштабного вторжения страны-террористки России в Украину Parimatch "прекратила любое сотрудничество с резидентами РФ" и "принимает все возможные меры для прекращения использования объектов интеллектуальной собственности на территории РФ".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии обсуждают возможность создания инструмента, способного смягчить ошибочный ввод санкций. Журналисты приводят примеры отмены санкций против российского бизнесмена Олега Тинькова и ситуации вокруг компании Parimatch в Украине.

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