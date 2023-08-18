Британское СМИ допустило смягчение санкций против Parimatch в Украине

В Великобритании обсуждают возможность создания инструмента, способного смягчить ошибочный ввод санкций.

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Об этом говорится в статье London Insider под названием "Санкционные ошибки: Великобритания исправляет Украина в процессе".

Журналисты приводят примеры отмены санкций против российского бизнесмена Олега Тинькова и ситуации вокруг компании Parimatch в Украине.

"Тиньков публично осудил войну против Украины, продал свои акции в нем же созданном российском "Тинькофф Банке", а в октябре 2022 года объявил о решении отказаться от российского гражданства", - отмечается в публикации. Британскому правительству понадобился год, чтобы исправить ошибку.

СМИ также обращают внимание на пример введения санкций против международного игорного холдинга Parimatch без всякого объяснения причин.

"Деятельность лидера рынка в Украине была остановлена с помощью санкций. Когда президент получил петицию по отмене санкций против Parimatch, которая набрала 25 тысяч голосов, Владимир Зеленский отозвался на желание украинцев и поручил Кабинету Министров и специально созданной рабочей группе изучить этот вопрос и принять необходимые меры ", – говорится в публикации.

По мнению журналистов, такой подход является "признаком демократического общества и должен применяться во всех подобных случаях".

"В пресс-службе компании Parimatch отметили, что не существует никаких документов и вообще четкого понимания, за что против нее были введены санкции. А широкая формулировка о том, что перечень компаний, попавших под санкции, в котором оказалась Parimatch, причастны к России - категорически не соответствует действительности. В компании добавили, что всего за два месяца 2023 года ею было уплачено более 5 миллионов евро налогов", - говорится в публикации.

СМИ отмечает, что санкции против бизнеса, связанного с Россией, являются важным инструментом влияния на страну-агрессора, но должен существовать эффективный юридический механизм исправления ошибок в их применении.