Украина пытается вернуть 10 млн беженцев: кто из них не хочет на родину – El Pais

Украина стремится вернуть до 10 миллионов беженцев, но каждый год их пребывания за границей уменьшает вероятность возвращения. Украина пытается вернуть беженцев, но значительная часть, особенно адаптировавшиеся за границей, не спешит домой из-за отсутствия гарантий безопасности и социальной стабильности.

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Об этом пишет El Pais. Демографический кризис в Украине достиг критического уровня. Еще до войны население страны сократилось до 41 миллиона человек (с 49 миллионов в 2001 году).

Сейчас эта цифра упала до 31 миллиона, не считая миллионов людей, проживающих за границей или на временно оккупированных территориях. По данным Министерства экономики, для достижения экономического роста в 7% ежегодно Украине до 2032 года нужно привлечь от 3,1 до 4,5 миллионов работников.

Кроме того, послевоенное восстановление потребует более $400 миллиардов, что превышает ВВП страны до войны в 2,5 раза. В таких условиях каждый гражданин становится важным для восстановления страны.

Кто из беженцев не хочет возвращаться

По данным исследований, значительная часть беженцев планирует остаться за границей. Например:

в Польше 39% беженцев хотят остаться надолго или навсегда;

хотят остаться надолго или навсегда; среди выехавших по экономическим причинам до войны этот показатель растет до 61%.

Украинская журналистка и миграционный специалист Елена Бабакова объясняет, что причины нежелания возвращаться зависят от ряда факторов. А именно:

безопасность: многие не верят, что война закончится в ближайшее время или что новый конфликт не возникнет снова;

многие не верят, что война закончится в ближайшее время или что новый конфликт не возникнет снова; экономическая стабильность: высокие затраты на жизнь, в частности аренду, и отсутствие уверенности в рабочих местах сдерживают многих;

высокие затраты на жизнь, в частности аренду, и отсутствие уверенности в рабочих местах сдерживают многих; социальные услуги: беженцы ожидают качественную систему образования и медицинской помощи, которых им не хватает в Украине;

беженцы ожидают качественную систему образования и медицинской помощи, которых им не хватает в Украине; психологический барьер: некоторые испытывают разрыв с оставшимися в стране и опасаются быть воспринятыми как "изменники".

"Большинство людей, которых я знаю, не планируют возвращаться. У нас здесь безопасность, стабильность и возможность спать каждую ночь", – отмечает украинская беженка, которая вместе с дочерью выехала в Нидерланды.

Несмотря на препятствия, многие украинцы приезжают в страну на короткий срок. Например, в предновогодний период границы пересекли около 150 тысяч человек в обоих направлениях. По данным ООН, более 1,2 миллиона беженцев возвращались в Украину минимум на три месяца. Однако это возвращение не всегда окончательно.

Чтобы решить проблему миграции, правительство создало новый орган — Министерство национального единства, который занимается работой с диаспорой и возвращением беженцев. Президент Владимир Зеленский определил эту задачу как одну из приоритетных в плане устойчивости, представленную в ноябре 2024 года.

Министр Алексей Чернышов заявил, что министерство будет работать с примерно 10 миллионами граждан, покинувших страну по войне или экономическим причинам. Однако четких механизмов возврата до сих пор нет. "Мы знаем только общие цели. Как их достигать – пока не понятно", – отмечает социолог Ольга Пищулина.

Что делает правительство для стимулирования возвращения

Украина рассматривает несколько возможных мер по возвращению своих граждан. К примеру:

введение налоговых льгот для возвращаемых, например, освобождения от налога на прибыль в первые три года;

для возвращаемых, например, освобождения от налога на прибыль в первые три года; предоставление ипотечных кредитов на выгодных условиях;

на выгодных условиях; образовательные стипендии для детей беженцев;

для детей беженцев; легализация двойного гражданства, которая может сохранить связь с диаспорой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, задекларированное количество украинских беженцев за границей может быть значительно завышено. Поскольку такие подсчеты не учитывают то, что некоторые граждане Украины регистрируются в нескольких странах, а также возвращаются на родину.

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