Трамп стал катастрофой для мемкоинов: как Дональд и Мелания повлекли за собой обвал рынка

Рынок мемкоинов в США обрушился после стремительного взлета благодаря криптовалюте Дональда Трампа. Криптовалюта Мелании Трамп потеряла более 90%, а $Trump президента США обесценился на 85%.

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Об этом пишет Forbes. В декабре 2023 года мемкоины достигли рекордной капитализации в $137 млрд, став одним из самых динамичных сегментов криптоиндустрии.

Однако уже в марте 2025 года этот показатель уменьшился более чем вдвое – до $51,4 млрд, по данным CoinMarketCap. Мемкоины не имеют технологической основы, их успех зависит от социального ажиотажа, влиятельных лиц и медийности. Дональд Трамп, являясь центральной политической фигурой, привлек огромное внимание к собственному токену $Trump, ставшему катализатором для взлета и дальнейшего краха рынка.

Запущенный 18 января 2025 года мемкоин $Trump пережил стремительный рост до $70, после чего рухнул до $11, потеряв 85% стоимости. Криптовалюта Мелании Трамп также потерпела сокрушительное падение – ее цена уменьшилась на 90%, опустившись до $0,7. Кроме них, падение коснулось и давних лидеров рынка мемкоинов:

Dogecoin – снизился на 38%, сейчас его рыночная капитализация составляет $25,3 млрд;

– снизился на 38%, сейчас его рыночная капитализация составляет $25,3 млрд; Shiba Inu – потерял 22,3% стоимости, теперь его цена $0,00001276;

– потерял 22,3% стоимости, теперь его цена $0,00001276; Pepe Coin – упал на 30% до $0,057;

– упал на 30% до $0,057; Bonk – просел на 36,5%, его стоимость сейчас $0,00001077.

Причины обрушения

спекулятивный характер: мемкоины всегда были высоко рискованными активами, цена которых формируется не технологическими инновациями, а медийным хайпом;

мемкоины всегда были высоко рискованными активами, цена которых формируется не технологическими инновациями, а медийным хайпом; отток капитала: инвесторы начали выводить деньги из мемкоинов в более стабильные активы после первого падения.

инвесторы начали выводить деньги из мемкоинов в более стабильные активы после первого падения. низкий индекс альтокоин-сезона: это означает, что альтернативные криптовалюты уступают в интересах трейдеров традиционному биткоину;

это означает, что альтернативные криптовалюты уступают в интересах трейдеров традиционному биткоину; развитие инфраструктуры для быстрого создания мемкоинов: сервисы на базе Solana, такие как Pump.fun, позволили кому-либо выпускать собственные мемкоины, что увеличило спекулятивный риск рынка.

Несмотря на обвал, эксперты считают, что мемкоины могут вернуться. Как отмечает Владимир Носов из WhiteBIT, "сезон мемкоинов не исчезает навсегда – просто сменяются герои". В разные годы появлялись Dogecoin, Shiba Inu, а позже – Pepe и Trump. Это циклическое явление, и новые популярные личности могут снова запустить следующую волну хайпа.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, подсанкционная российская криптовалютная биржа Garantex прекратила транзакции, поскольку американская компания Tether, являющаяся эмитентом криптовалюты USDT, заблокировала кошельки площадки. В результате платформа потеряла доступ к более чем 2,5 млрд рублей (почти $28 млн).

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