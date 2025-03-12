Трамп спасает друга-миллиардера: помогла ли Tesla реклама возле Белого дома

Чтобы поддержать своего друга, миллиардера Илона Маска из-за рекордного падения акций и продаж его автопроизводителя Tesla, президент США Дональд Трамп приобрел один из электрокаров. Акций компании отреагировали на это заметным ростом.

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Как сообщает Associated Press, 11 марта возле Белого дома устроили импровизированный "автосалон". Трамп прошелся вдоль пяти выстроенных автомобилей и заявил Маску, что купит красную Model S, за которую пообещал заплатить чеком. Стоимость такого авто составляет 80 тыс. долларов.

После этого акции компании начали расти и в моменте достигали $236,66, но позже они спустились до $230,58, что на 3,8% выше, чем за прошедшие сутки. Впрочем, это не смогло перекрыть убытки, понесенные компанией после инаугурации Трампа – с 20 января акции компании упали более чем на 35%, а на 5-дневном треке акции сохранили тенденцию к падению.

Кроме того, 2024 год стал для автокомпании первым за 10 лет, когда она испытала первое годовое падение продаж за более десяти лет. Учитывая это, состояние Илона Маска "похудело" на $148 млрд, хотя он все еще остается самым богатым человеком в мире.

Кроме того, республиканец пообещал приравнять протестные погромы автосалонов Tesla к внутреннему терроризму и назвал призывы к бойкотированию автопроизводителя "незаконными". По словам Трампа, Маск "делает фантастическую работу и доводит себя до предела, чтобы помочь нашей нации, а левые радикальные сумасшедшие наносят ущерб ему, бойкотируя возбужденное им дело".

Но эксперты предупреждают, что президентская поддержка частной компании может иметь обратный эффект.

"Tesla становится политическим символом Трампа и DOGE (Департамент эффективности правительства США. – Ред.), и это плохо для бренда. Ты думаешь, что это помогает, но это на самом деле вредит", – говорит финансовый аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в США вспыхнули протесты из-за влияния Маска на политику администрации США. Как сообщает The Los Angeles Times, активисты движения Tesla Takedown добиваются бойкота Tesla и чтобы владельцы этих электрокаров от них избавились в знак протеста против деятельности возглавляемого миллиардером Департамента эффективности правительства (DOGE). Во время протестов на некоторых автомобилях этой марки оставались свастики, а женщине, оставившей надпись "нацистские автомобили" на дилерском центре Tesla в Колорадо, предъявили обвинения в вандализме.

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