Трамп привел биткоин к новому историческому рекорду: сколько стоит 1 BTC

Криптовалюта биткоин установила новый исторический рекорд – 11 июля ее стоимость впервые превысила отметку в $118 тыс. за 1 BTC. Аналитики связывают это с политикой администрации президента США Дональда Трампа.

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Согласно данным Coinmarketcap, в моменте цена за биткоин достигала $118 814, таким образом, с начала года курс актива вырос более чем на 27%. В Reuters это объяснили интересом институциональных инвесторов к биткоину благодаря криптодружественной политике Белого дома.

"Новый исторический максимум биткоина обусловлен непрерывным институциональным накоплением – основные игроки увеличивают предложение и исчерпывают ликвидность на биржах", – объясняет сопредседатель Гонконгской ассоциации Web3 Джошуа Чу.

В марте Трамп подписал указ о создании стратегического криптовалютного резерва США. Кроме того, известные в индустрии криптооптимисты были назначены на высокие должности, в частности:

Пол Аткинс – на место председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам;

– на место председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам; Дэвид Сакс стал руководителем Белого дома по вопросам искусственного интеллекта и советником по вопросам криптовалют.

Также изменению курса способствует давление Трампа на Федеральную систему США: от призывов снизить базовую процентную ставку на 1-2 п.п. (сейчас она находится на уровне 4,25-4,50%) до открытых оскорблений главы учреждения Джерома Пауэла, которого президент называл "умственной посредственностью" и заявлял, что у того "слишком низкий уровень IQ для его работы".

Такой поворот биткоина был не совсем ожидаемым для рынка, о чем свидетельствует ликвидация позиций криптотрейдеров на более чем $1,3 млрд за 24 часа (из этой суммы практически $680 млн пришлось на биткоин). Из них $1,14 млрд пришлось на "короткие" позиции – т.е. ставки трейдеров на снижение цены активов.

На этом фоне открытый интерес к фьючерсам на BTC за последние 4 часа вырос на $2 млрд. При этом баланс на рынке сместился в пользу "бычьих" ставок на уровне 52% – то есть растет количество ставок на дальнейший рост.

Ранее OBOZ.UA также сообщал, что в Украине может появиться свой крипторезерв. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предоставляет Нацбанку право по собственному усмотрению включать виртуальные активы в резервы Украины. При этом о какой-то конкретной криптовалюте речь не идет.

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