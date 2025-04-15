Трамп планирует временно отменить пошлины на авто: зачем и на сколько

Президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает временную отмену 25% пошлин на импортные автомобили, чтобы дать автопроизводителям время перенести производство в США. Его инициативу поддержали ключевые игроки отрасли, которые предупреждают, что перестройка цепочек снабжения требует дополнительного времени.

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В понедельник, 14 апреля, во время встречи в Овальном кабинете с президентом Сальвадора Найибом Букеле, Трамп намекнул на возможность временного снятия тарифов с автомобильного сектора, пишет CNBC. В начале апреля Трамп ввел 25% тарифов на импортные автомобили, мотивируя это желанием стимулировать внутреннее производство.

Несмотря на то, что позже смягчены некоторые пошлины для других отраслей и стран, автомобильный сектор остался под их влиянием. Это вызвало волну беспокойства среди автопроизводителей, ведь значительная часть компонентов до сих пор поставляется из Канады, Мексики и других государств.

Мэтт Блант, президент Американского совета автомобильной политики, представляющий интересы Ford, General Motors и Stellantis, поддержал инициативу Трампа по поддержке национального производства. Он подчеркнул, что "широкие пошлины на запчасти могут взорвать общие цели – построение сильной автомобильной индустрии в США", а также отметил, что "многие изменения в цепочках поставки требуют времени".

Некоторые автопроизводители, в частности, Ford и Stellantis, уже адаптируются, вводя новые временные соглашения по ценам для своих работников. GM заявила о стратегическом увеличении объемов производства в США, включая расширение производства пикапов в Индиане. Был также упразднен плановый простой на заводе в Теннесси, что свидетельствует о стремлении компании к стабильной работе даже в условиях тарифного давления.

Другие компании, такие как Hyundai, обещают не поднимать цены как минимум два месяца, чтобы не потерять доверие потребителей. А британский Jaguar Land Rover вообще приостановил поставки в США. Положительная реакция рынка не заставила себя ждать: акции Ford, General Motors и Stellantis выросли на 3-6%, а Rivian Automotive – на 4,9%.

Даже компании, не столь сильно зависящие от импорта запчастей, как Tesla, показали стабильные результаты. Акции других игроков рынка, включая Toyota, Honda и Lucid Group, также подросли. Высокопоставленные должностные лица из отрасли назвали заявления Трампа "признанием того, что ситуация становится сложной для индустрии". Очевидно, что переход к полностью локализованному производству требует времени, инвестиций и благоприятных условий со стороны правительства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Трамп анонсировал новые пошлины на импорт полупроводников из Азии, размеры которых будут зависеть от производителя. Также он инициировал расследование всего звена поставки электроники из соображений национальной безопасности.

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