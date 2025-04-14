Трамп анонсировал новые пошлины против стран Азии: какие товары коснется на этот раз

Американский президент Дональд Трамп анонсировал новые пошлины на импорт полупроводников из Азии, размеры которых будут зависеть от производителя. Также он инициировал расследование всего звена поставки электроники из соображений национальной безопасности.

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Об этом пишет Reuters. В воскресенье, 13 апреля, Трамп заявил, что на следующей неделе будут введены новые пошлины на импорт полупроводников.

Конкретные ставки пока не разглашены, однако президент подчеркнул, что размер пошлин будет варьироваться в зависимости от производителя, подчеркнув необходимость "гибкого подхода". "Мы хотим производить наши чипы, полупроводники и другие товары в нашей стране", – сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета Air Force One.

В своей соцсети TruthSocial президент сообщил, что поручит провести новое расследование импорта полупроводников и всего звена поставки электроники с учетом национальной безопасности. Это свидетельствует о стремлении Белого дома снизить зависимость США от иностранных поставщиков критических технологий. "Мы рассматриваем полупроводники и всю цепочку поставок электроники в рамках будущих расследований тарифов национальной безопасности", – написал Трамп.

По данным Reuters, новые пошлины могут еще больше усложнить отношения со странами Восточной Азии – главными поставщиками полупроводниковой продукции. Особенно это касается Китая, откуда поступает значительная часть микросхем, используемых в американской промышленности.

Несмотря на то, что ранее Трамп исключил из списка товаров повышенной пошлины смартфоны, компьютеры и другую потребительскую электронику, аналитики отмечают, что это исключение, вероятно, временное. Министр торговли Говард Лутник уже намекнул, что дополнительные пошлины на электронику могут быть введены в ближайшие два месяца.

Объявление Трампа повлекло за собой сильные колебания на финансовых рынках. Индекс S&P 500 упал более чем на 10% с момента вступления президента в должность 20 января. Эксперты предупреждают, что такие действия могут умерить экономический рост и спровоцировать новый виток инфляции.

Свою критику тарифной политики Трампа высказали и политики, и инвесторы. Сенатор Элизабет Уоррен назвала ситуацию "хаосом и коррупцией", а миллиардер Билл Акман призвал временно приостановить действие пошлин на китайские товары во избежание негативных последствий для бизнеса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, глава правительства Великобритании Кир Стармер объявил о временной отмене импортных пошлин на ряд товаров, чтобы поддержать национальный бизнес, пострадавший от торговых ограничений, введенных Трампом. Чтобы поддержать компании, попавшие в торговую войну Трампа, Стармер приостановил пошлины на 89 видов товаров.

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