Трамп обвалил цены на нефть: сколько теперь стоит баррель

Мировые цены на нефть заметно переписали – подобных котировок на ресурс не было с 7 мая. Такой была реакция рынков на заявление президента США Дональда Трампа о возможном подписании мирного соглашения с Ираном в ближайшее время.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что утром 25 мая фьючерсы на эталонные сорта нефти достигли таких уровней:

Brent снизились на $5,09 (или на 4.9%), упав до $98,45 за баррель.

WTI просела на $5,22 (или на 5.4%), остановившись на отметке $91,38 за баррель.

Что предшествовало

Толчком к падению цен стало заявление президента США Дональда Трампа. Он объявил, что Вашингтон и Тегеран "в значительной степени согласовали" общее понимание мирного соглашения.

Главная цель договоренностей – полностью разблокировать и восстановить судоходство через стратегический Ормузский пролив. До начала конфликта через этот путь проходила пятая часть всех мировых поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).

Аналитик компании MST Marquee Саул Кавоник отметил, что несмотря на все предостережения и риски, которые до сих пор остаются вокруг соглашения и Ормузского пролива, на рынке "появился свет в конце тоннеля", что принесет по крайней мере краткосрочное облегчение для цен на энергоносители.

Аналитики сохраняют осторожность

Несмотря на общий позитив, эксперты призывают не спешить с выводами, поскольку стороны до сих пор имеют серьезные споры по ключевым вопросам, в частности относительно блокады самого пролива. Уже в воскресенье Трамп добавил, что приказал своим представителям "не спешить" с заключением финального соглашения.

"Мы уже были на этом этапе раньше, но переговоры срывались. Поэтому рынок, вероятно, будет осторожным относительно чрезмерной реакции", – заявил глава стратегии сырьевых товаров ING Уоррен Паттерсон.

Кроме политических согласований, нефтяной сектор столкнется с техническими задержками. Аналитики ожидают, что даже после подписания мира возвращение к нормальным объемам транспортировки нефти через пролив займет месяцы, поскольку сначала необходимо отремонтировать поврежденные нефтяные и газовые объекты.

По словам аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы, чем дольше продлится этот кризис, тем больше будет возникать сомнений, действительно ли мировые лидеры стремятся к быстрому прекращению перебоев. По ее оценкам, сейчас рынки пытаются стабилизироваться после агрессивной распродажи на прошлой неделе, но уверенность инвесторов все еще слаба.

Впрочем, несколько танкеров с нефтью и сжиженного природного газа (СПГ) уже смогли выйти из Ормузского пролива. В частности речь идет о:

газовозе Fuwairit под флагом Багамских Островов, который пересек Ормузский пролив 25 мая;

Al Rayyan, также успешно вышел из пролива и направляется в Китай, где должен пришвартоваться в конце июня.

нефтяной супертанкер Eagle Verona, который вышел из пролива 23 мая в направлении порта Нинбо на востоке Китая 12 июня. Судно под флагом Сингапура зафрахтовано компанией Unipec – торговым подразделением крупнейшей в Азии нефтеперерабатывающей компании Sinopec. Танкер загрузил около 2 миллионов баррелей иракской сырой нефти сорта Basrah еще 26 февраля.

Реакция рынка в США

Но американские энергетические компании мгновенно среагировали на высокие внутренние цены на энергоносители и пятую неделю подряд увеличили количество нефтяных и газовых буровых установок. Такой длительный непрерывный рост зафиксирован впервые с февраля 2025 года.

По данным компании Baker Hughes, количество буровых вышек (что является ранним индикатором будущих объемов добычи) за неделю до 22 мая выросло на семь единиц – до 558. Это самый высокий показатель с июня 2025 года. При этом общее количество работающих вышек летом все равно остается на восемь единиц (или на 1%) ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за войны на Ближнем Востоке мировые коммерческие запасы нефти стремительно сокращаются, и при нынешних темпах их может хватить всего на несколько недель. Пока дефицит сдерживают стратегические резервы и увеличение производства топлива, однако в случае затяжного кризиса мир может столкнуться с новым скачком цен на нефть и топливо.

