Торговая война Трампа: Британия приостанавливает действие некоторых тарифов, чтобы спасти бизнес

Глава правительства Великобритании Кир Стармер объявил о временной отмене импортных пошлин на ряд товаров, чтобы поддержать национальный бизнес, который пострадал от торговых ограничений, введенных администрацией американского президента Дональда Трампа. Чтобы поддержать компании, которые попали в торговую войну Трампа, Стармер приостановил пошлины на 89 видов товаров.

Видео дня

Об этом сообщает The Telegraph. Отмечается, что пошлины на 89 товаров будут снижены до нуля на два года.

Среди них – аккумуляторы для электромобилей, алюминиевые диски, фруктовые соки, сироп агавы, макароны, консервированные ананасы, кедровые орехи, кокосовое масло и даже луковицы растений. Льготы также будут касаться импорта фанеры и пластмасс, что должно облегчить нагрузку на строительную отрасль.

Это часть более широкого пакета мер, направленных на поддержку британских компаний, напрямую затронутых тарифным блицкригом США. Другие меры включают увеличение предоставления государственных кредитов пострадавшим компаниям. Стармер заявил, что эта инициатива сэкономит компаниям 17 миллионов фунтов стерлингов в год, и, по его словам, эта экономия в конечном итоге может быть передана потребителям.

Как говорится в материале, премьер-министр представил программу по снижению давления на компании, но неспособность достичь торгового соглашения с США может привести к тому, что налогоплательщики столкнутся с большими расходами.

Великобритания пострадала от пошлин в размере 10%, что стало ударом по британскому бизнесу. Кроме того, Трамп ввел отдельную 25% пошлину на автомобили, крупнейший источник экспорта Великобритании в США за первые девять месяцев 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа хочет заключить 90 торговых соглашений за 90 дней. Эти соглашения могут снизить размер пошлин, которые США планируют ввести против большинства своих партнеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!