Топливо в Украине начало дешеветь: чего ожидать водителям от АЗС в ближайшее время

В Украине за неделю бензин А-95 подешевел в среднем на 75 копеек – до 80,29 грн/л, а дизельное топливо — на 45 копеек, до 92,19 грн/л, в то время как автогаз немного подорожал. Отмечается, что дальнейшее снижение цен на АЗС возможно, но оно в значительной степени будет зависеть от мировых цен на нефть, достаточности предложения в Украине и того, продолжат ли падать оптовые цены. Сегодня (18 августа) стоимость бензина на АЗС колеблется от 76,95 до 85,4 грн/л.

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Об этом пишет Enkorr. Главной причиной изменения ситуации на АЗС стало удешевление топлива на оптовом рынке. При этом предложение на внутреннем рынке остается достаточным, поэтому у трейдеров нет необходимости закладывать в розничные цены дополнительную премию из-за дефицита.

Наиболее отчетливо это видно на примере бензина. Оптовая цена А-95 за неделю также снизилась на 75 копеек – до 72,85 грн/л. То есть розничный рынок фактически повторил динамику оптовых котировок.

С дизельным топливом ситуация несколько иная. На оптовом рынке его цена упала значительно сильнее — на 2,23 грн/л, до 88,44 грн/л, тогда как на АЗС средняя стоимость снизилась лишь на 45 копеек.

Такая разница означает, что розничные операторы пока не полностью отразили падение оптовых цен на своих стеллажах. Подобная ситуация наблюдается и с автогазом. На оптовом рынке он подешевел на 24 копейки — до 38,48 грн/л, однако на АЗС его средняя цена, напротив, выросла на 5 копеек.

Дизельное топливо имеет наибольшие возможности для удешевления

Именно дизельное топливо сейчас демонстрирует наиболее заметную разницу между оптовой и розничной ценой. За неделю этот разрыв увеличился на 1,78 грн/л — до 3,75 грн/л. То есть оптовая стоимость дизельного топлива снижалась значительно быстрее, чем цены на заправках.

Если оптовые цены останутся на нынешнем уровне или продолжат снижаться, у сетей появится возможность постепенно пересматривать розничные цены. Однако автоматического падения цен на АЗС на следующий день ожидать не стоит. Операторы учитывают запасы, закупочные цены предыдущих партий, логистику, валютный курс, расходы на содержание сети и собственную маржу. Поэтому розничная цена обычно реагирует на изменения оптового рынка с определенным запаздыванием.

Что происходит с ценами с начала августа

Если смотреть не только на последнюю неделю, а на первые 17 дней августа, картина для разных видов топлива остается неодинаковой. Разница между оптовой и розничной ценой бензина за этот период составила 5,24 грн/л, что на 2,18 грн больше, чем средний показатель в июле.

Более того, такой спред стал самым большим с марта 2026 года. Для дизельного топлива ситуация иная. По итогам первых 17 дней августа разница между оптовой и розничной ценой составила всего 0,23 грн/л — это самый низкий показатель с апреля.

Для сжиженного газа разрыв составил 4,85 грн/л, что также является самым низким уровнем с апреля. Таким образом, наибольший потенциал для снижения цен сейчас наблюдается именно в сегменте бензина, хотя многое будет зависеть от того, как будут меняться оптовые котировки в дальнейшем.

Какие сети уже снизили цены

На украинских АЗС в течение недели происходили довольно заметные изменения. Среди премиальных сетей цены пересматривали, в частности, SOCAR и WOG. SOCAR снизил цену на бензин на 2 грн/л.

WOG после повышения цен накануне снизил стоимость А-95 на 60 копеек, а дизельного топлива — на 90 копеек. В результате цены WOG на основные виды топлива вновь приблизились к уровню OKKO.

Снизили цены и другие крупные операторы. UKRNAFTA и UPG в течение недели уменьшили стоимость бензина на 1 грн/л. В UPG дизельное топливо также подешевело на 1 грн/л.

Среди операторов с более низкими ценами выделялись "Фактор", "Олас", "Кворум" и Green Wave. В частности, средняя цена бензина у "Фактора" составляла около 87 грн/л, у "Оласа" — 88,80 грн/л, у "Кворума" — 89,48 грн/л, а в Green Wave – 89,80 грн/л.

Заметное снижение произошло и в сети "БРСМ-Нафта". За неделю дизельное топливо там подешевело в среднем на 1,07 грн/л, благодаря чему его цена приблизилась к уровню UKRNAFTA и составила около 89,92 грн/л.

В большинстве регионов сеть также снизила цену на бензин примерно на 1 грн/л. Цены на А-95 в разных регионах находились в диапазоне 75,99–79,99 грн/л. Самую низкую цену на бензин А-95 в этой сети зафиксировали в Черниговской области – 75,99 грн/л.

Что будет с ценами на АЗС дальше

Дальнейшая динамика цен на топливо будет зависеть сразу от нескольких факторов. Прежде всего речь идет о стоимости нефти и нефтепродуктов на мировом рынке. Если внешние котировки продолжат снижаться, украинские импортеры получат возможность закупать сырье дешевле, что впоследствии может отразиться и на стоимости топлива на АЗС.

Не менее важной будет ситуация на внутреннем рынке. Если предложение останется достаточным, конкуренция между сетями может способствовать дальнейшему снижению цен. В то же время, если оптовый рынок перестанет дешеветь, возможности для дальнейшего снижения розничных цен будут ограниченными.

Особенно это касается дизельного топлива. Его розничная цена пока отстает от динамики оптовых цен, однако операторы не могут бесконечно сокращать собственную маржу.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом, по данным "Консалтинговой группы А-95", которыми располагает OBOZ.UA, в настоящее время крупные сети продают бензин по цене 76,95–85,4 грн/л. В частности:

Самые высокие цены установлены на заправках Rodnik.

Самые низкие цены — на АЗС "Авантаж 7".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в августе страна-агрессор Россия столкнулась со второй волной дефицита топлива на автозаправочных станциях. Из-за этого власти вновь усилили контроль за продажей бензина и дизельного топлива как минимум в 10 регионах.

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