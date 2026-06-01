Топливный кризис в России углубляется: у Путина объявили о новых ограничениях

Российское правительство запретило экспорт авиационного топлива сроком на пять месяцев – до 30 ноября. Официальная цель – "обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке", и эксперты связывают это с последствиями атак украинских беспилотников.

О новом ограничении сообщили в Кабмине страны-агрессора 1 июня. Ограничение распространяется на экспорт топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах, но также предусмотрены исключения для:

топлива в технологических емкостях, используемого воздушными судами в пути;

авиакеросина, помещенного под таможенную процедуру до вступления постановления в силу;

поставок по межправительственным соглашениям.

Почему Россия ограничивает экспорт топлива

Новый запрет был принят после ряда ударов украинских БПЛА по нефтеперерабатывающим заводам РФ. По подсчетам медиа, ко второй половине мая в России остановились НПЗ совокупной мощностью 238 тыс. тонн в сутки – это около четверти общероссийских мощностей.

Особенно пострадала центральная часть России: после ударов по крупным заводам в Киришах, Москве, Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле нефтепереработка там практически остановилась. Эти предприятия совокупно производили более 30% всего автобензина в стране и около 25% дизельного топлива.

Кроме того, в прошлом месяце полностью или частично останавливали производство шесть российских НПЗ, в частности "Нижегороднефтеоргсинтез" и "Киришинефтеоргсинтез" – соответственно второй и четвертый по мощности заводы в стране.

Нефтяников вызвали "на ковер"

Еще на прошлой неделе ситуацию на топливном рынке обсуждали у вице-премьера РФ Александра Новака – на совещание вызвали представителей нефтяных компаний. По итогам встречи нефтяникам рекомендовали "сдерживать экспорт" нефтепродуктов.

После этого росСМИ предположили, что, кроме авиакеросина, власти могут запретить и вывоз дизельного топлива. Сейчас же в РФ с конца марта запрет на экспорт бензина.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в России массово прекращают работу магазины розничной торговли – доля свободных площадей в ритейле приближается к уровням начала 2023-го, когда из страны ушли западные бренды. Рост доходов россиян в этом году замедлился, и они перешли в режим экономии, но это не единственная причина этой ситуации.

