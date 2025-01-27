Tesla подала иск против Евросоюза: что не устроило Маска и при чем здесь китайские электромобили

Tesla подала в суд на ЕС из-за антисубсидиционных пошлин на электромобили из Китая, которые для компании составляют 7,8%. Рассмотрение дела будет продолжаться около 18 месяцев и может повлиять на будущее регулирование торговли в ЕС.

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Об этом пишет Financial Times. Этот шаг стал частью длительной напряженности между генеральным директором Tesla Илоном Маском и Брюсселем, в последнее время усиливающим регулирование автомобильного рынка. В октябре 2024 года Европейский Союз ввел антисубсидиционные пошлины:

7,8% для Tesla;

для Tesla; до 35,3% для других производителей электромобилей.

Эти пошлины стали дополнением к стандартному импортному тарифу в 10%, который уже действовал в промышленности. Основанием для введения пошлин стало расследование ЕС, обнаружившее, что китайские производители получали несправедливые субсидии, включая льготные кредиты, дешевую аренду земли и финансовую поддержку поставщиков, таких как металлургические заводы.

По данным Transport and Environment, в 2023 году около 20% всех электромобилей, проданных в ЕС, были произведены в Китае. Из них 28% приходилось на Tesla, которая экспортирует модели Model 3 из Шанхая, в то же время производя Model Y в своем европейском заводе в Берлине.

Tesla получила самые низкие пошлины среди всех производителей, поскольку согласно индивидуальному анализу ЕС компания получила наименьшую поддержку от китайского правительства. Однако руководство Tesla считает, что введенные тарифы нарушают условия честной конкуренции.

Иск был подан дочерней компанией Tesla в Шанхае в Общий суд ЕС, второй по значимости судебной инстанции Союза. Рассмотрение дела может длиться около 18 месяцев, а его решение, в случае необходимости, может быть обжаловано в Суде Европейского Союза.

Европейская комиссия заявила о готовности защищать свою позицию в суде. "Мы готовы отстаивать наше дело, если это будет необходимо", – прокомментировал торговый представитель Еврокомиссии Улоф Гилл. Введение пошлин стало частью усилий ЕС по защите европейского рынка от агрессивной экспансии китайских производителей, использующих государственную поддержку для снижения себестоимости автомобилей.

Tesla стала не первой компанией, которая подала иск против ЕС из-за новых тарифов. Ранее аналогичные претензии предъявили BMW и несколько китайских автопроизводителей.

В то же время политическая активность Илона Маска, выступающего критиком европейского регулирования, также привлекает внимание. Некоторые аналитики считают, что его поддержка ультраправых партий в ЕС негативно отражается на продажах Tesla. По данным Acea, в 2024 году продажи Tesla в ЕС снизились на 13% по сравнению с предыдущим годом.

Решение суда по этому делу может создать важный прецедент для регулирования торговли между ЕС и Китаем. Если Tesla выигрывает дело, то это может повлиять на будущие торговые отношения и условия импорта электромобилей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы начали покупать больше электромобилей. В целом за прошлый, 2024-й год в страну ввезли на 38% больше авто на аккумуляторных источниках питания. Среди б/у авто лидером оказался Nissan Leaf, который стоит от $5 тыс. до $14 тыс.

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