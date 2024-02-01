Тенденция снова сменилась: банки и НБУ заметно переписали курс доллара

Наличный доллар в Украине заметно снизился в цене после роста в начале недели. Так, утром в четверг, 1 февраля, средняя стоимость американской валюты в банках установилась на уровне 37,65/38,2 грн (покупка/продажа). За сутки курс в покупке опустился на 12 копеек, в продаже – на 13 копеек. Официальный курс тоже значительно просел – сразу на 31 копейку.

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За неделю, с прошлого четверга, удешевление наличного доллара не такое существенное. "Бакс" подешевел на 5 копеек, свидетельствуют данные профильного портала.

Национальный банк Украины (НБУ) при этом снизил официальный курс доллара более заметно. На 1 февраля стоимость американской валюты установлена на уровне 37,56 грн:

на 31 копейку ниже курса, действовавшего в среду, 31 января;

на три копейки дороже, чем неделю назад;

на 67 коп. ниже рекордного официального курса (38,23 грн/долл., был установлен на 10 января).

Доллар в банках: где выгоднее курс 1 февраля

Среди крупнейших коммерческих банков 1 февраля дешевле всего продают доллары государственные ПриватБанк и Ощадбанк – по 38,1 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в Универсал Банке (Монобанк) и государственный Укргазбанк – по 38,3 грн/долл.

Покупает доллары по самой низкой цене "Универсал" – за 37,2 грн. А выгоднее всего продавать валюту 1 февраля в Укргазбанке (по 37,85 грн за долл.).

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 37,5 38,1 Ощадбанк 37,6 38,1 ПУМБ 37,6 38,2 Сенс Банк 37,5 38,1 Универсал Банк 37,2 38,3 Укрсиббанк 37,65 38,2 Райффайзен Банк 37,7 38,25 Укргазбанк 37,85 38,3 Укрэксимбанк 37,55 38,25 OTP Bank 37,6 38,25

Курс доллара в этой таблице может отличаться от фактических цен на валюту в кассах банков – там могут устанавливать дополнительные комиссии. Поэтому, чтобы узнать точный курс, следует обратиться в конкретный банк. Данные: minfin.com.ua

На черном рынке, т.е. в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара сравнялся с банковским в продаже, но остается заметно выше в покупке. Так, американскую валюту "с рук" 1 февраля предлагают по цене 38,1/38,2 грн (покупка/продажа).

В экспертной среде до конца текущей рабочей недели (2 февраля) ожидают достаточно заметного изменения курса наличного доллара в банка, причем, неравномерного: снижения в покупке и роста в продаже. Так, по прогнозам, в банках курс ожидается на уровне от 37,3 до 38,8 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно так называемому индексу Биг Мака, доллар в Украине "должен" стоить около 19,3 грн, а сама гривня недооценена на 48,4% согласно так называемому индексу Биг Мака. При этом за год гривня покинула топ-5 самых недооцененных валют в мире и теперь находится на восьмом месте по этому показателю.

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