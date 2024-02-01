Тенденция снова сменилась: банки и НБУ заметно переписали курс доллара
Наличный доллар в Украине заметно снизился в цене после роста в начале недели. Так, утром в четверг, 1 февраля, средняя стоимость американской валюты в банках установилась на уровне 37,65/38,2 грн (покупка/продажа). За сутки курс в покупке опустился на 12 копеек, в продаже – на 13 копеек. Официальный курс тоже значительно просел – сразу на 31 копейку.
За неделю, с прошлого четверга, удешевление наличного доллара не такое существенное. "Бакс" подешевел на 5 копеек, свидетельствуют данные профильного портала.
Национальный банк Украины (НБУ) при этом снизил официальный курс доллара более заметно. На 1 февраля стоимость американской валюты установлена на уровне 37,56 грн:
- на 31 копейку ниже курса, действовавшего в среду, 31 января;
- на три копейки дороже, чем неделю назад;
- на 67 коп. ниже рекордного официального курса (38,23 грн/долл., был установлен на 10 января).
Доллар в банках: где выгоднее курс 1 февраля
Среди крупнейших коммерческих банков 1 февраля дешевле всего продают доллары государственные ПриватБанк и Ощадбанк – по 38,1 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в Универсал Банке (Монобанк) и государственный Укргазбанк – по 38,3 грн/долл.
Покупает доллары по самой низкой цене "Универсал" – за 37,2 грн. А выгоднее всего продавать валюту 1 февраля в Укргазбанке (по 37,85 грн за долл.).
На черном рынке, т.е. в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара сравнялся с банковским в продаже, но остается заметно выше в покупке. Так, американскую валюту "с рук" 1 февраля предлагают по цене 38,1/38,2 грн (покупка/продажа).
В экспертной среде до конца текущей рабочей недели (2 февраля) ожидают достаточно заметного изменения курса наличного доллара в банка, причем, неравномерного: снижения в покупке и роста в продаже. Так, по прогнозам, в банках курс ожидается на уровне от 37,3 до 38,8 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, согласно так называемому индексу Биг Мака, доллар в Украине "должен" стоить около 19,3 грн, а сама гривня недооценена на 48,4% согласно так называемому индексу Биг Мака. При этом за год гривня покинула топ-5 самых недооцененных валют в мире и теперь находится на восьмом месте по этому показателю.
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