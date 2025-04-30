Тенденции на рынке труда изменились: какую работу ищут украинцы и сколько хотят получать
В 2025 году украинцы ищут не только достойную оплату труда, но и стабильность, гибкий график и удовлетворение своей профессии. Главное для них – высокая, конкурентная зарплата, большинство хочет зарабатывать в районе от 30 до 50 тысяч гривен. Однако самым важным фактором выступает возможность адаптировать работу под собственный образ жизни.
Об этом OBOZ.UA стало известно из опроса, проведенного платформой OLX Работа в марте 2025 года. Среди респондентов 12% – безработные, активно ищущие новое место работы, еще 6% – работают временно и также рассматривают другие варианты.
Самая активная возрастная категория – от 25 до 44 лет, именно на нее приходится 57% ответов. Подавляющее большинство опрошенных – мужчины (58%). Поиск новой работы чаще всего обусловлен несколькими факторами: низкая оплата труда на предыдущем месте, сокращение, закрытие компании или желание кардинально изменить профессиональное направление. Действительно, около 40% респондентов признались, что за последние три года полностью или частично изменили сферу своей деятельности.
В каких сферах ищут работу
Самыми популярными направлениями, в которых сегодня ищут работу украинцы, являются торговля и продажи – 37%, транспорт и логистика – 16%, IT – 12%, а также производство и инженерия – еще 12%. Именно эти отрасли большинство респондентов называют перспективными в 2025 году. Интересный факт: почти каждый пятый ( 19% ) предпочитает работать на фрилансе, без жесткой привязки к конкретному работодателю.
Сколько хотят зарабатывать украинцы
Ожидания по заработной плате остаются высокими. Самый распространенный запрос – от 30 до 50 тысяч гривен в месяц (30% респондентов). Еще 29% удовлетворились бы зарплатой в пределах 20-30 тысяч, в то время как 25% мечтают о доходе более 50 тысяч гривен. Только 13% согласны работать за 10-20 тысяч.
Для сравнения: согласно аналитике OLX Работа медианная зарплата, которую реально предлагают работодатели в Украине, составляет 22 500 грн. Современные искатели работы активно пользуются диджитал-инструментами. Подавляющее большинство (46%) обращаются к специализированным онлайн-платформам, таким как OLX Работа. Столько же респондентов ищут вакансии через знакомых, еще 18% – через социальные сети: Facebook, Telegram, LinkedIn и т.д.
На что обращают внимание при выборе работы
Важнейшим критерием при выборе новой работы украинцы считают уровень заработной платы – отметили 68% участников опроса. Далее в списке приоритетов – гибкий график (45%) и надежность компании (44%). Также важны дружеская атмосфера в коллективе (40%), официальное трудоустройство (37%) и карьерные перспективы (34%).
Среди менее формальных, но не менее важных критериев – заинтересованность в профессии и удовлетворении работы. Это свидетельствует об изменении отношения к труду в целом, теперь это не только источник дохода, но пространство для реализации себя.
Какой формат работы наиболее удобен
Еще одно изменение – формат работы. Пандемия и война повлияли на переоценку того, где и как украинцы хотят работать. Самым оптимальным вариантом считается гибридная модель: частично в офисе, частично – удаленно. Именно его избрали 36% респондентов. Полностью офисную работу рассматривают всего 7%.
Это означает, что большинство украинцев стремится к гибкости и контролю над своим рабочим графиком. К тому же для многих важное место работы – 62% хотят работать в своем городе, 17% готовы к переезду в пределах Украины, а 21% – рассматривают возможность эмиграции за границу.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, доля вакансий в Украине для людей с инвалидностью выросла с 7% до 12%, и украинские работодатели все активнее интегрируют таких работников в свои коллективы. Чаще людей с инвалидностью берут на должности продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, водителей, кассиров, бухгалтеров и уборщиков.
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