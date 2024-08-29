Техногигант заработал за 3 месяца $30 млрд, но его акции упали: аналитики объяснили странный феномен

Компания Nvidia, лидирующая в индексе S&P 500, потеряла $200 млрд стоимости. Акции производителя компьютерных чипов для искусственного интеллекта упали после публикации квартальной финансовой отчетности, откуда стало известно о рекордной выручке за три месяца. Впрочем, прогноз на следующий квартал разочаровал инвесторов, из-за чего акции компании упали.

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Как сообщает BBC, Nvidia отчиталась, что за три месяца получила $30 млрд доходов – это на 122% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но, несмотря на это , акции компании упали почти на 7%, а фьючерсы потеряли примерно 1%.

Эксперты объясняют это разочарованием инвесторов, ожидавших от Nvidia более мощного прогноза на третий квартал – компания ожидает еще $32,5 млрд дохода. Это лишь немного опережает консенсус-ожидание финансовых аналитиков.

Стоит отметить, что Nvidia на протяжении нескольких кварталов значительно превосходила консенсус-оценки аналитиков. Так что инвесторы ожидали, что компания продолжит превосходить прогнозы на все большую и большую величину маржи, но этого не произошло.

"Сейчас речь идет не только о том, чтобы превзойти прогнозы. Рынки ожидают, что они будут разбиты, и именно масштаб сегодняшнего превращения, похоже, немного разочаровал инвесторов", – сказал старший фондовый аналитик Hargreaves Lansdown Мэтт Бритцман.

Впрочем, акции Nvidia выросли на 160% с начала года, а ее рыночная капитализация увеличилась на 3 трлн – это больше, чем у остальных 10 производителей чипов вместе взятых. Вместе с Nvidia упали и акции других техногигантов:

Broadcom – около 2%;

Advanced Micro Devices – около 2%;

Microsoft – 1%;

Amazon – 1%.

Тем временем издание Bloomberg узнало о корпоративной атмосфере в Nvidia. Журналисты пообщались с действующими и бывшими работниками компании и узнали, что их заставляют работать сверхурочно (иногда по 7 дней в неделю до 1-2 часов ночи), посещать до 10 онлайн-встреч в день с десятками разных участников, но они не могут или нет хотят уходить с работы из-за очень высоких зарплат.

Кроме того, в компании принято жаловаться начальству не бездельничающих сотрудников. Поэтому делать видимость работы или работать на полсилы не получится. Но, несмотря на это, в 2023-2024 годах у Nvidia практически на всех уровнях стало больше богатых сотрудников. Именно в этот период произошел взлет компании.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в начале августа на фондовом рынке США также произошел масштабный обвал. На этом фоне стоимость самых дорогих компаний мира – Nvidia и Apple – снизилась на сотни миллиардов долларов. Падение составило 14% и 8% соответственно.

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