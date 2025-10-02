Тарифы резко выросли: почему в Киеве существенно подорожали поездки на такси

В Киеве выросла стоимость услуг такси. В частности, с конца мая базовые тарифы на такси Uklon для разных классов авто выросли в среднем на 14%. А в Bolt средний чек мог вырасти на 3-5% в течение лета – при том, что базовые тарифы не изменились. Среди причин же этого – повышение спроса и попытки сервисов такси удержать водителей.

Об этом говорится в материале Forbes. Отмечается, что также на удорожание повлияли:

Рост стоимости топлива.

Общая макроэкономическая ситуация.

"Рост стоимости топлива и увеличение спроса влияет на желание таксистов принимать заказы. Ситуацию обостряет и осенний период. Это начало бизнес-сезона, поэтому пользователи возвращаются в город, часто меняется погода, ухудшается трафик и растут пробки в час пик. Осень стимулирует людей пользоваться такси вместо общественного транспорта, что также влияет на баланс спроса и предложения", – объясняется в материале.

Водители не хотят брать дешевые заказы

Еще один фактор подорожания – нежелание самих таксистов брать небольшие заказы. Из-за чего, констатируется, сервисы вынуждены менять цены.

"Клиент может видеть суперпривлекательную низкую цену на экране приложения. Но за нее никуда не поехать, потому что водитель не согласится", – рассказали авторы материала.

Впрочем, утверждается, по словам єкспертов, знакоміх с тонкостями работы рынка, иногда повышение тарифа на 10-15% "даже стабилизирует среднюю стоимость" поездки. Дело, отмечается, в том, что:

Более высокие тарифы стимулируют таксистов браться за поездки.

Соответственно, динамические коэффициенты растут меньше.

Как формируется стоимость поездки на такси

В целом же, отмечают авторы материала, стоимость поездки на такси формируется из 2-х факторов. В частности:

Базового тарифа за 1 км.

В частности, в Uklon, отмечается, после нескольких этапов повышения тариф по классу "Стандарт" составляет от 15,5 грн за 1 км по городу.

Динамической части.

На нее , отмечается, влияет количество активных водителей и заказов, пробки, дистанция подачи авто, воздушные тревоги, закрытые мосты, погодные условия и т.д. Впрочем, есть и ограничения – эта составляющая не может превышать базовый тариф более чем втрое.

"Именно динамические показатели определяют большую часть финальной стоимости поездки", – рассказали в Uklon.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине ожидается запуск роботизированных такси. Однако не ранее, чем через 3-5 лет.

