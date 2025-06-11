Такого не было уже три года: цены на платину обновили рекорд

Мировые цены на платину поднялись до самого высокого уровня с мая 2021 года на фоне растущих опасений относительно нехватки этого драгоценного металла. Кроме того, инвесторы скупают этот драгоценный металл из-за возможного введения в США пошлин на его импорт.

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В понедельник, 10 июня, июльские фьючерсы на платину выросли на 1,4%, достигнув $1232 за унцию, сообщает Bloomberg. По данным Всемирного совета по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC), в 2025 году предложение металла может отставать от спроса почти на 1 млн унций. Платина широко применяется в каталитических нейтрализаторах для бензиновых авто, лабораторном оборудовании, а также как инвестиционный актив.

Дополнительным фактором роста стала активизация поставок платины в США в первые месяцы этого года. Инвесторы и трейдеры пытаются опередить возможное введение пошлин на импорт платины, которые анонсировал президент США Дональд Трамп.

С начала 2025 года цены на платину выросли на 32%, обогнав динамику золота, которое за тот же период подорожало примерно на 28%. Несмотря на то, что в апреле золото достигло рекордной отметки более $3500 за унцию, впоследствии его цена несколько снизилась.

Фундаментальные факторы остаются на стороне платины. Спрос со стороны ювелирной отрасли восстанавливается, что также поддерживает рынок. По словам Франсиско Бланша, руководителя отдела исследований сырьевых товаров и деривативов в Bank of America, положительная динамика платины частично связана с ростом цен на золото.

В Bank of America прогнозируют, что к 2026 году стоимость золота может достичь $4000 за унцию. Это стимулирует ювелирные компании к диверсификации ассортимента, в том числе через переход к использованию платины.

Глава Азиатско-Тихоокеанского отделения WPIC Дэн Вейбин отметил, что высокая стоимость золота, которая в прошлом году привела к спаду в продажах золотых украшений, заставила рынок искать альтернативы. "Ювелиры все чаще отдают предпочтение платине как более доступному и стабильному материалу, что позволяет снизить риски и лучше контролировать ценовые колебания", - пояснил он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что китайские археологи обнаружили на территории страны одно из крупнейших месторождений золота в новейшей истории. Речь идет о более 1000 тонн драгоценного металла – его совокупная оценка достигает 600 млрд юаней (около 78 млрд евро). Но удивляет оно не только своими размерами, но и чистотой жилы.

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