Такого не было три года: акции украинских компаний вернулись к довоенному уровню

Несмотря на то, что США не пригласили Украину на переговоры с Россией об окончании войны, акции украинских компаний отреагировали на их начало, ростом. Причем они выросли в семь раз сильнее российских.

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На этом фоне за последние 5 дней индекс акций крупных украинских компаний WIG Ukraine на Варшавской фондовой бирже вырос на 20,95% и достиг довоенного уровня. В целом, за последний месяц индекс вырос на 76,42%, так увеличились котировки практически всех торгуемых украинских компаний:

Coal Energy – на 387%;

Milkiland – на 134%;

Ksgagro – на 97,6%;

IMC – на 77,84%;

Agroton – на 64%;

Kernel – на 46,43%;

Astarta – на 35,35%.

"Инвесторы ожидают, что начнутся переговоры о вступлении страны в ЕС, что создаст возможности для украинских компаний, акции которых котируются на Варшавской фондовой бирже", – утверждает аналитик инвесткомпании Erste Securities Якуб Шкопек.

В то же время, фондовый рынок РФ не так оптимистичен – за последний месяц индекс Московской биржи вырос на 11%, но за прошедшую неделю упал на 1%. Крупнейшие российские компании за месяц выросли, но не так сильно;

"Газпром" – на 22%;

Сбербанк – на 10,16%;

"Роснефть" – на 5%;

"Лукойл" – на 4%.

Финансовые рынки положительно отреагировали на обещания правительства США прекратить российско-украинский конфликт, а Трамп и его команда ежедневно заявляют о прогрессе в попытках положить конец войне. По данным украинских СМИ, Вашингтон и Киев скоро подпишут договор о создании совместного фонда восстановления. Страны будут инвестировать в фонд доходы, полученные от нефтегаза, металлов, морских портов и других активов Украины. Обязанность США — поддерживать бесперебойную работу и не допускать банкротств предприятий.

Ранее OBOZ.UA сообщал о росте акций европейских компаний на фоне призывов местных политических лидеров провести экстренно-безопасный экстренный саммит по поводу войны в Украине на фоне растущих призывов США увеличить военные расходы на безопасность. Фондовые рынки реагируют на возможное уменьшение роли США в обеспечении безопасности Европы, что будет стимулировать спрос на продукцию европейского ВПК.

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