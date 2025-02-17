Акции в Европе вышли на рекордные максимумы: рынки надеются на мир в Украине

Акции европейских компаний активно растут на фоне призывов местных политических лидеров провести экстренно-безопасный экстренный саммит по поводу войны в Украине на фоне растущих призывов США увеличить военные расходы на безопасность. Фондовые рынки реагируют на возможное уменьшение роли США в обеспечении безопасности Европы, что будет стимулировать спрос на продукцию европейского ВПК.

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Как сообщает Reuters, главным образом растут показатели компаний, связанных с оборонным сектором. Инвесторы ожидают, что доходы в отрасли будут продолжать стремительно расти из-за значительного роста оборонных бюджетов для удовлетворения новых потребностей безопасности.

На этом фоне общеевропейский индекс STOXX 600 подскочил на 0,4%. В то же время показатель оборонных и аэрокосмических компаний вырос более чем на 3% и достиг своего пика – с момента начала полномасштабного вторжения России в 2022 году показатель более чем удвоился.

"Решение конфликта в Украине может придать положительные импульсы росту для Европы, включая повышение доверия потребителей, снижение цен на энергоносители и облегчение финансовых условий", – говорит управляющий директор Erlen Capital Management Бруно Шнеллер.

Из-за роста доходности облигаций акции банковского сектора также увеличились на 1,5% и достигли своего 17-летнего максимума. Акции немецкого оборонного гиганта Rheinmetall выросли на 9% за день и 50% с начала года.

В то же время евро незначительно вырос по отношению к американской валюте и теперь стоит около 1,05 доллара. А на товарных рынках золото превысило рекордные отметки в пятницу на уровне 2898 долларов за унцию, что стало для драгоценного металла седьмой неделей роста подряд.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинский фондовый рынок также отреагировал на инициированные Соединенными Штатами мирные переговоры. После телефонных звонков президента США Дональда Трампа его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и кремлевскому диктатору Владимиру Путину акции украинских компаний выросли больше всего с начала полномасштабного вторжения РФ.

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