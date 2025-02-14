Такого не было с начала большой войны: как фондовый рынок Украины отреагировал на мирный план Трампа

Фондовый рынок продолжает реагировать на возможность начала мирных переговоров по завершению войны в Украине. После телефонных звонков президента США Дональда Трампа его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и кремлевскому диктатору Владимиру Путину акции украинских компаний выросли больше всего с начала полномасштабного вторжения РФ.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на данные Варшавской фондовой биржи (WSE), согласно которым индекс WIG-Ukraine украинских акций на WSE вырос на 11,64%. В частности, выросли акции таких компаний:

Milkiland – на 18,42%;

– на 18,42%; KSG-Agro – на 14,56%;

– на 14,56%; агрохолдинги " ИМК " и " Агротон " – на 13,49% и 7,17% соответственно;

" и " " – на 13,49% и 7,17% соответственно; крупнейший в стране производитель сахара " Астарта " – на 7,28%;

" – на 7,28%; Coal Energy с остановленными из-за войны шахтами подорожали больше всего – на 21,21%;

с остановленными из-за войны шахтами подорожали больше всего – на 21,21%; крупнейший производитель масла " Кернел " (не входящий в состав индекса) – на 26,10%;

" (не входящий в состав индекса) – на 26,10%; крупнейший производитель курятины МХП – на 8,39% (на Лондонской фондовой бирже).

Кроме того, на 18,06% выросли акции горнорудного предприятия Ferrexpo. Однако из-за введения санкций в отношении крупнейшего акционера компании Константина Жеваго они упали, так что в целом рост за день составил всего 2,53%.

Впрочем, такой всплеск и дальнейшая динамика будут зависеть от реального прогресса переговоров. Если диалог между сторонами будет конструктивным и приведет к конкретным договоренностям, украинские акции могут продолжить рост, а любое обострение ситуации может снова обвалить рынок.

Как уже сообщал OBOZ.UA, заявление Дональда Трампа о начале переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине спровоцировало рост индекса Московской биржи и стоимости акций крупнейших компаний РФ. В частности, капитализация фондового рынка РФ возросла на 0,5 трлн рублей – до 7,05 трлн рублей, а российская национальная валюта в паре с долларом выросла на 2,6% и обновила многомесячный максимум на уровне 92,60 рубля.

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