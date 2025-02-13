Санкции против Коломойского, Боголюбова, Жеваго и Медведчука: за что наказали олигархов

СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины) ввел санкции против Коломойского, Боголюбова, Жеваго и Медведчука за финансирование российской экономики, экономические махинации и содействие интересам РФ. Коломойского и Боголюбова наказали за сотрудничество с Газпромом, Жеваго – за бизнес-связи с Россией, а Медведчука – за шпионскую и пропагандистскую деятельность.

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Об этом сообщили источники в органах власти. Решение о санкциях было принято по представлению Службы безопасности Украины (СБУ).

Одним из самых громких решений стало введение санкций против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – соучредителей и бывших владельцев "ПриватБанка". За что наказали Коломойского и Боголюбова:

финансирование российской экономики через продажу энергоресурсов: по данным следствия, в 2023 году Коломойский и Боголюбов были учредителями и бенефициарами компании " Eclaris Group Limited" , которая через подставные фирмы продавала нефть и газ дочерним компаниям российского "Газпрома" . Эти компании платили налоги в бюджет РФ, что фактически означает финансирование войны против Украины .

по данным следствия, в 2023 году Коломойский и Боголюбов были учредителями и бенефициарами компании , которая через подставные фирмы продавала нефть и газ . Эти компании платили налоги в бюджет РФ, что фактически означает . вывод средств из "ПриватБанка": расследование также доказало, что олигархи незаконно вывели 750 миллионов гривен из банка, что нанесло значительный ущерб финансовой системе Украины.

Из-за этих действий Коломойский и Боголюбов попали под жесткие санкции, ограничивающие их финансовую и экономическую деятельность. Известный бизнесмен и владелец группы компаний Ferrexpo Константин Жеваго также попал под санкции из-за экономического сотрудничества с Россией и финансовых преступлений.

Почему Жеваго под санкциями

связи с подсанкционным российским олигархом Алексеем Федоричевым: Жеваго поддерживал бизнес-отношения с российскими структурами, находящимися под международными санкциями;

махинации в банковском секторе: следствие доказало, что через банк "Финансы и Кредит" было незаконно выведено 500 миллионов гривен кредитных средств, что нанесло удар по финансовой системе страны;

торговля с Россией во время войны: несмотря на агрессию РФ, подконтрольные Жеваго компании Ferrexpo до последнего продолжали экономические связи с Россией. "АвтоКрАЗ" поставлял грузовики в Россию, а компании "Росава" и "Премиори" экспортировали автошины, которые в 2022 году поступали в оккупированные территории "Л/ДНР".

Из-за этих фактов Жеваго был включен в санкционный список СНБО. Известный пророссийский политик Виктор Медведчук, уже обмененный в РФ в рамках обмена пленными, получил бессрочные санкции за активную поддержку интересов России.

Что инкриминируют Медведчуку

сбор разведывательной информации для России: установлено, что Медведчук собирал данные об украинской армии и передавал их российским спецслужбам;

блокирование внедрения передовых технологий связи: в частности Медведчук занимался саботажем запуска 4G и 5G в Украине, что задержало развитие телекоммуникационной инфраструктуры;

в частности Медведчук занимался саботажем запуска 4G и 5G в Украине, что задержало развитие телекоммуникационной инфраструктуры; политическая деятельность в интересах России: как лидер пророссийской партии "Оппозиционная платформа - При жизни" (ОПЗЖ), Медведчук активно пропагандировал пророссийские нарративы и продвигал выгодные Кремлю решения;

как лидер пророссийской партии "Оппозиционная платформа - При жизни" (ОПЗЖ), Медведчук активно пропагандировал пророссийские нарративы и продвигал выгодные Кремлю решения; финансирование антиукраинской пропаганды: в 2024 году СБУ ликвидировала сеть пророссийских медиаресурсов, связанных с Медведчуком. Среди них – структура "Voice of Europe", входившая в проект "Другая Украина", которым руководила 5-я служба ФСБ РФ.

Виктор Медведчук получил самые жесткие санкции без срока действия, фактически исключающие его дальнейшую деятельность. Введение санкций против Коломойского, Боголюбова, Жеваго и Медведчука является четким сигналом, что Украина продолжает борьбу с коррупцией и сотрудничеством с врагом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, санкции против народного депутата, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко от 12 февраля были введены по представлению Кабинета министров Украины. Они касаются эпизодов "государственной измены", "участия в создании "Партии регионов" и "сотрудничестве с РФ".

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