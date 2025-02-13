Курс рубля и фондовый рынок в России оказались на многомесячных максимумах: что случилось

Первый официальный контакт кремлевского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональда Трампа после январской инаугурации последнего привел к росту индекса Мосбиржи и стоимости акций крупнейших компаний РФ.

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Согласно данным росСМИ, в ходе вечерней сессии 12 февраля индекс Московской биржи поднялся выше 3,1 тыс. пунктов впервые с 9 июля. Утром следующего дня Индекс Мосбиржи продолжил рост и достиг 3,2 тыс. пунктов. В целом переговоры Трампа с Путиным привели к тому, что капитализация рынка РФ выросла на 0,5 трлн рублей – до 7,05 трлн рублей (эквивалентно более $5,4 млрд).

Накануне заметно подорожали акции российских компаний "Аэрофлот", "Лукойл", "Татнефть", а также Сбербанка и КАМАЗа. Утром котировки продолжили рост, в том числе акции таких компаний:

"Газпром" – до 159,1 рубля (+2,91%);

"Полюс" – до 19 553 рублей (+3,55%);

НЛМК – до 154 рублей (+2,45%);

"Сургутнефтегаз" – до 29,42 рубля (+2,15%);

"Северсталь" – до 1340 рубля (+2,01%).

Также к началу спотовых торгов Мосбиржи 13 февраля рубль обновил многомесячные максимумы. На форексе текущие котировки пары доллар-рубль выросли на 2,6% и составляют 92,60, согласно данным LSEG – это максимум для российской валюты с 1 октября прошлого года.

Пара евро-рубль котируется по 98,08. Тут рубль потерял 0,5% от уровней закрытия предыдущего дня, по итогам которого он укрепился на 2,4%. В паре к юаню рубль подорожал на 1,7% – до 12,38. Это значение формально является максимумом российской валюты с 6 сентября прошлого года.

Ранее OBOZ.UA сообщал о намерении Трампа приобрести украинские редкоземельные металлы за 500 миллиардов долларов взамен на помощь Украине от США. Но директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что это не предполагает создания рабочих мест или развития экономики, но может привести к потере контроля над национальными ресурсами и экономическим возможностям для Украины.

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