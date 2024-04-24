Такого не было почти 50 лет: цены на шоколад штормит из-за кризиса

Цены на какао продолжили свой рост после незначительного снижения. В связи с этим волатильность стоимости этого продукта взлетела до максимума практически за полстолетия, что может отразиться на цене на шоколад как в Украине, так и в остальном мире.

Как сообщает Bloomberg, на фоне неурожая в Западной Африке мир столкнулся с жесткой нехваткой какао-бобов, из-за чего фьючерсы на них с начала года выросли примерно на 160%. В целом, после двухдневного падения почти на 9% 24 апреля цена какао выросла на 4,5%. На этом фоне показатель 60-дневной волатильности вырос до самого высокого уровня с 1977 года.

И хотя неопределенность в отношении мировых поставок сохраняется, изменение погоды дает надежду на восстановление мирового производства в следующем сезоне, из-за чего в начале недели стоимость какао на международном рынке немного просела.

"Ожидается, что осадки, выпавшие на территории Западной Африки на этой неделе, пойдут на пользу будущему производству какао в регионе и станут первой положительной новостью для перспектив урожая за долгое время", – утверждают в брокерской компании ADM Investor Services.

Ожидается, что урожай среднего урожая в регионе увеличится к середине мая и достигнет полной скорости к середине июня.

Как уже сообщал OBOZ.UA, критический дефицит какао вызван старением деревьев, распространением болезней и неблагоприятными климатическими условиями в Западной Африке – основном регионе снабжения. Эти условия уже привели к резкому скачку цен на какао на фьючерсных рынках. Так, в Украине и цены на шоколад могут удвоиться уже этим летом.

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