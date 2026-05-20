Так дорого еще не было: во всем мире взлетели цены на ключевые для украинцев продукты

Любителям мясных блюд по всему миру придется затянуть пояса. Цены на практически все категории мяса – от курятины до премиальной говядины – штурмуют рекордные вершины.

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), апрельский Индекс цен на мясо впервые в истории достиг отметки в 129,4 пункта. Это на 1,2% и 6,4% выше, чем было в марте и в апреле-2025.

Ситуация на мировом рынке

Цены на говядину взлетели до нового исторического пика. Главных причин две:

в Бразилии, которая является одним из крупнейших мировых экспортеров, фермеры активно занимаются восстановлением поголовья, поэтому на убой отправляют значительно меньше скота, чем обычно;

Китай массово скупает мясо, стремительно заполняя импортные квоты в рамках нового трехлетнего защитного соглашения.

Свинина также прибавила в цене – в Европейском Союзе стремительно проснулся сезонный спрос, что сразу подтянуло внутренние прайсы вверх. Ценовой скачок лишь частично компенсировала более дешевая свинина из той же Бразилии, где этого продукта сейчас с избытком.

Цены на птицу продемонстрировали уверенный рост, поскольку на фоне очень мощного спроса со стороны нескольких африканских стран бразильские птицефабрики подняли ценники, что полностью перекрыло проседание продаж на Ближний Восток. Доставка товар в этот регион затрудняется из-за блокады Ормузского пролива – логистам перенаправляют корабли в обход, что существенно бьет по рентабельности поставок.

Исключение из правил

Единственным мясом, которое убереглось от тотального подорожания, оказалась баранина. Здесь цены на мировом рынке застыли на месте, но внутри этой категории развернулась настоящая геополитическая дуэль:

с одной стороны, в Австралии баранина подорожала, поскольку свободных объемов для продажи на экспорт там сейчас мало.

с другой стороны, этот скачок полностью нивелировало падение цен в Новой Зеландии. Новозеландские фермеры вынуждены давать скидки, потому что Китай – их главный клиент – внезапно уменьшил закупки баранины.

В конце концов, эти два тренда уравновесили друг друга, оставив общий ценник неизменным. Однако общий прогноз аналитиков неутешителен: глобальная продуктовая корзина продолжает утяжеляться.

