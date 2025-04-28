Сын столичного застройщика пытается отсудить у ГУР уникальный санаторий в Киеве: СМИ раскрыли детали дела

В Киеве ООО "Киевинвест", принадлежащее экс-депутату Киеврады и сыну бывшего главы "Киевгорстроя" Илье Кушниру, пытается отсудить право на недвижимость, расположенную в Днепровском районе города. Речь идет о здании бывшей водогрязелечебницы, доведенном до состояния разрухи. Ответчиками по делу является Главное управление разведки (ГУР) и одна из воинских частей. Кроме того, в суде рассматривается еще одно дело о том же здании – касательно законности его приобретения.

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Как пишет "Телеграф", бывшая Киевская бальнеологическая больница по ул. Гетьмана Павла Полуботка (бывш. Попудренко), 34 была уникальным санаторным учреждением, единственном что располагалось в городе. Больница находилась в государственной системе профсоюзных санаториев.

На сайте ЧАО "Укрпрофздравницы" до сих пор есть страница, где указано, что в санатории можно было пройти диагностику и различные процедуры лечения заболеваний органов опорно-двигательного аппарата и мочеполовой системы. В большице-санатории были бассейн, тренажерные залы, кафе, парикмахерская, сауна, аптека.

Отмечается, что учреждение функционировало до 2018-го – в феврале того года на одном из центральных каналов выходил сюжет, который рассказывал об услугах санатория. Однако уже через несколько месяцев финансовое положение учреждения резко ухудшилось – по крайней мере, об этом сообщало его руководство, что зафиксировано в материалах судебного дела.

В связи с этим правление "Укрпрофздравницы" провело сборы, набсовет принял решение, что дальнейшее использование бальнеолечебницы не целесообразно, поэтому его следует пустить с молотка. До конца 2018 года была проведена якобы независимая оценка, определившая, что цена основного здания площадью 11 672,3 кв. метра и гаражей площадью 356,9 кв. метров составляет 70,814 млн гривен, то есть 5886,8 грн/кв.м, а также проведено внеочередное собрание акционеров, которое дало согласие на такую сделку, отмечает издание.

Весной 2019 года состоялся аукцион, победителем которого стало ООО "Киевинвест". Компания заплатила за больницу 74,355 млн грн (6181,24 грн за кв. м). В то же время, в первом полугодии 2019 года коммерческая недвижимость эконом-класса в Киеве стоила значительно дороже – в среднем 24 тыс. грн/кв. м. Цены на здания "элит"-класса и вовсе достигали 54 тыс. грн/кв. м.

Компания "Киевинвест", по данным "Опендатабот", была создана в ноябре 2006 года Игорем Мельником. Она занималась деятельностью отелей и других мест временного размещения. Владельцы фирмы несколько раз менялись – в 2015 году компания принадлежала Грачу Антоняну и Давиду Ростомяна, а в 2019-м к бенефициарам добавилась кипрская компания Amethystos Capital Investments LTD. В 2021 году ее заменило АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный фонд "Орландо". Его руководителем на тот момент был Илья Кушнир – сынИгоря Кушнира, который тогда был президентом и председателем правления ЧАО "ХК "Киевгорстрой". А "Орландо", в котором Илья Кушнир является конечным бенефициаром, принадлежит 100% корпоративных прав в ООО "Киевинвест".

Дело о собственности на больницу

Менее чем через год после того, как "Киевинвест" стал фактически принадлежать фонду "Орландо", разразился скандал с незаконной приватизацией санаторно-курортных заведений. В частности, в июле 2022 года ГБР сообщило о разоблачении схемы хищения имущества профсоюзных организаций. Тогда было установллено, что с конца 90-х десятки объектов недвижимости за бесценок перешли в частные руки – в частности, гостиницы "Турист" и "Дружба" в Киеве, санатории "Куяльник" в Одессе, "Поляна" в Закарпатье и т.д.

Позже сообщалось, что в общей сложности речь идет о 230 санаториях, реабилитационных центрах и друих учреждениях общей стоимостью 25 млрд грн. В СБУ отмечали, что к сделкам могли быть причастны четверо бывших должностных лиц Главного управления коммунальной собственности КГГА и заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины (по данным СМИ, Владимир Саенко), которому сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Действия фигурантов из КГГА были квалифицированы как злоупотребление властью или служебным положением – ч. 2 ст. 364 УК.

Как оказалось, топ-чиновник ФПУ фигурировал и в отдельном деле о Киевской бальнеологической больнице. В ходе расследования было установлено, что реальная стоимость этого объекта была почти в два раза выше предложенной ООО "Киевинвест" – 138 млн грн. При этом сторона обвинения утверждала, что руководство "Укрпрофздравницы" способствовало тому, чтобы выдать санаторий за заброшенный и убыточный, что повлияло на оценку его стоимости.

"А дальше за дело брался упомянутый заместитель председателя ФПУ и его сообщники (установлены они не были), которые посредством угроз, откупа и уговоров добивались от правления ЧАО, наблюдательного совета и общего собрания акционеров принятия незаконных решений по отчуждению нежилого здания больницы. Очевидно, выгоду от такой сделки и других Владимир Саенко имел неплохую, ведь пытался за взятку в 150 тыс. долларов добиться изменения меры пресечения. На чем его и увязали работники ДБР", – сообщают расследователи.

Последнее судебное заседание по этому делу состоялось еще 25 января 2024 года, чем закончилась история, не известно. Однако, как подчеркивают журналисты, эта дата важна, т.к. указывает на то, что владелец ООО "Киевинвест" должен был понимать, что сделка с больницей была незаконной. Более того, все профсоюзное имущество, фигурировавшее в деле, было передано АРМА. По крайней мере, об этом отчитывалось ГБР.

Все это не помешало "Киевинвесту" уже в марте 2024 года обратиться в Киевский горсовет с просьбой предоставить в аренду земельный участок площадью 1,5396 га (кадастровый номер 8000000000:66:199:0002), а заодно и изменить его категорию с "земель оздоровительного назначения" на "земле жилой и общественной застройки". Подача заявления совпала с отставкой Ильи Кушнира, который был депутатом Киевского городского совета с 2021 года. В качестве официальной причины сложения полномочий было указано, что он "редко посещал заседания".

В обращении "Киевинвеста" к Киевраде было отмечено, что земля нужна фирме якобы для строительства и обслуживания административных зданий и офисных помещений для компаний, занимающихся предпринимательской деятельностью. "В скобках для толкования проектного целевого назначения отмечалось "для реконструкции собственного недвижимого имущества, а именно здания бальнеолечебницы и гаражей под комплекс зданий многофункционального общественного и оздоровительного назначения". Поэтому с большой вероятностью фирма преследовала цель превратить недвижимость в очередной торгово-офисный центр", – считают журналисты.

Под проектом решения стоит подпись заместителя председателя КГГА Петра Оленича (фигурирует по так называемому "делу Комарницкого"), а также председателю Постоянной комиссии Киевского городского раза по вопросам архитектуры, градопланирования и земельных отношений Михаила Терентьева. В итоговом варианте документа фигурировал срок аренды уже не 5, а 15 лет, и он был принят под №628/8594 30 мая 2024 года.

Иск против ГУР Минобороны

Решение по земельному участку, на котором расположена бальнеологическая больница, принималось в тот момент, когда проходил процесс приобретения собственности на здание военными. В частности, 1 мая 2024 года командир одной из частей издал приказ "О принудительном отчуждении имущества для нужд государства в условиях правового режима военного положения".

На процедуру ушел месяц. Она включала в себя оценку объекта, составление акта о принудительном отчуждении и государственной регистрации прав и их обременений ГУР Минобороны. Соответствующая запись, как указано в судебном определении, была внесена 30 мая 2024 года, то есть в день проведения сессии по аренде земельного участка.

"Несмотря на то, что шли судебные заседания по факту незаконной приватизации бальнеологической больницы, ООО "Киевинвест" решило побороться за недвижимость с новым собственником", – отмечают журналисты. Так, в декабре-2024 Хозяйственный суд Киева принял исковое заявление, открыл производство по делу и назначил подготовительное заседание на начало февраля 2025 года. Фирма Кушнира настаивала на том, чтобы:

признать противоправным и отменить указанный приказ командира в/ч о начале процедуры изъятия бальнеолечебницы;

признать недействительным отчет оценщика имущества и акт об отчуждении имущества;

отменить решение о регистрации права собственности на имущество по подразделению Минобороны;

истребовать из владения (незаконного – по мнению "Киевинвеста") здание больницы и гаражи.

"Пока известно, что по делу состоялось одно заседание в марте и два в апреле, а следующее назначено на середину мая. Но какие решения принимались неизвестно, ведь дело по ходатайству военных начали рассматривать в закрытом режиме. Но поскольку в Опендатаботе указано, что речь идет о решениях, то можно предположить, что окончательно суд не определился, на чью сторону он станет – Минобороны или частной фирмы", – указывают расследователи.

Пока продолжаются споры относительно 12 тыс. квадратных метров недвижимости в Днепровском районе столицы,бывшая больница-санаторий постепенно разрушается. Как зафиксировал писатель, публицист и исследователь Кирилл Степанец, внутри осталась старая мебель, приборы и ванны, которые использовали для проведения процедур и т.д. Все это имеет запущенное состояние.

Печально выглядит бывшее профсоюзное заведение и снаружи – большинство окон выбито, а стены расписаны граффити. "Очевидно, чтобы привести в строй, а тем более переоборудовать его под новые нужды, если, например, оно останется за ГУР Минобороны,нужны немалые деньги. Найдутся ли они во время войны, и как долго еще продлится судебный спор, вопрос пока открытый", – констатируют журналисты.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что в Закарпатской области будут судить организаторов нелегальной добычи минеральной воды, что нанесло государству 644 млн грн ущерба. Среди фигурантов – руководитель и заместитель директора одного из санаториев.

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