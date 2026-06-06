Свириденко ответила на петицию о трудовых мигрантах: что планирует Кабмин

Премьер-министр Юлия Свириденко ответила на петицию с требованием "отказаться от политики массового привлечения иностранцев" на рынок труда. На самом деле, такой политики в Украине не существует, зато иностранцев планируют привлекать на рынок труда исключительно как дополнительный инструмент преодоления дефицита кадров.

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Об этом говорится в ответе на петицию, которая набрала необходимые 25 тыс. голосов. "Мы, граждане Украины, требуем от Кабинета Министров Украины отказаться от политики массового привлечения иностранцев. Вместо импорта чужой рабочей силы, государство должно обеспечить условия для работы и защиты собственных граждан, включая тех, кто проживает за рубежом и готов вернуться для восстановления страны", – говорится в петиции.

Премьер-министр Юлия Свириденко в ответ отметила, что иностранцев планируют привлекать исключительно "как один из дополнительных инструментов преодоления дефицита кадров".

"Первоочередной задачей государства является привлечение на рынок труда людей, которые находятся в Украине или могут вернуться из-за рубежа, в том числе за счет внедрения системной поддержки молодежи, женщин, ветеранов, людей с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц и людей старшего возраста, которые должны получить конкретные инструменты – от профориентации и переподготовки до адаптированных рабочих мест и инклюзивных программ найма", – написала в ответе Свириденко.

Правительство разработало Стратегию занятости населения Украины на период до 2030 года. В ее результате планируют повышение качества, инклюзивности и легализации рынка труда, преодоление дефицита кадров и расширение возможностей для занятости населения на рынке труда Украины, в частности путем обеспечения эффективной экономической и профессиональной интеграции лиц, возвращающихся из-за рубежа.

Кроме того, в петиции требовали сделать акцент на бронировании украинцев. "Запретить выдачу разрешений на работу иностранцам в отраслях, где дефицит кадров может быть перекрыт путем бронирования существующих работников или привлечения украинцев из-за рубежа", – говорится в петиции.

На это Свириденко ответила:

"Относительно внедрения предложенного Вами механизма приоритетного бронирования граждан Украины, которые находятся за рубежом и готовы вернуться для работы в критических отраслях, сообщаем, что это должно согласовываться с требованиями законодательства Украины.Согласно пункту 4 части первой статьи 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" бронированию подлежат военнообязанные, которые работают или проходят службу на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в том числе конечные бенефициарные владельцы таких предприятий, которые не являются их работниками", – указано в ответ на петицию.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в некоторых странах ЕС прозвучали заявления о необходимости возвращения мужчин призывного возраста в Украину. Среди этих стран Польша, Чехия и Германия. Однако сейчас эта категория людей имеет такое же право на временную защиту, как и все остальные украинские беженцы.

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