Супермаркеты резко переписали цены: как изменилась стоимость популярного овоща

В Украине резко подорожали помидоры. По состоянию на 29 сентября килограмм красных в супермаркетах стоит в среднем 61,34 грн, что более чем на 22 грн превышает среднюю цену августа – 39,05 грн.

Об этом сообщает "Минфин". По его данным, в отдельных сетях супермаркетов этот овощ продают по 30-80 грн/кг:

Auchan – 57 грн;

Metro – 74,9 грн;

Novus – 29,99 грн;

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Varus – 64,9 грн;

Megamarket – 79,9 грн.

Подорожали и розовые помидоры. Их стоимость выросла почти на 50 грн/кг – с 37,58 грн в среднем до 85,93 грн. В магазинах их продают по 75-95 грн/кг:

Auchan – 87,9 грн;

Novus – 74,99 грн;

Metro – 94,9 грн.

Почему цены рванули вверх

Как объяснили аналитики EastFruit, украинские комбинаты повышают цены на тепличный томат фактически ежедневно. Причины:

сокращение предложения "ввиду снижения выборок в стационарных тепличных комбинатах из-за похолодания";

рост затрат на выращивание.

"Сами производители отмечают, что рост цен вызван в первую очередь повышенным спросом на фоне сокращения предложения томатов. Снижение среднесуточных температур пагубно сказалось на процессе созревания тепличной продукции, в связи с чем выборки в хозяйствах резко сократились", – объяснили аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, началось в Украине и подорожание репчатого лука. Причиной стало несоответствие спроса и предложения.

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