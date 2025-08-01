Суд принял новое решение по скандальной поставщице яиц по 17 грн для ВСУ: детали дела

В Украине предоставили разрешение на спецрасследование в отношении скандальной владелице фирм-поставщиков, которые подозревают в коррупции с закупкой продуктов для украинских военных (т. н. дело о "яйцах по 17 грн") – Татьяне Глиняной. Решение позволит заочно осудить Глиняную (она уже давно сбежала за границу).

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О новом решении Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) сообщили 1 августа в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Хотя ее фигурантки официально не называется, по данным журналистов-расследователей, ею является именно Глиняная.

Главное о решениях ВАКС

Следственный судья ВАКС предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования in absentia в отношении Глиняной.

в отношении Глиняной. Это форма уголовного производства, которая проводится без участия подозреваемого , применяется, когда фигурант скрывается от следствия и суда.

, применяется, когда фигурант скрывается от следствия и суда. То есть разрешение ВАКС теперь даст возможность направить дело в суд для рассмотрения по существу , ведь Глиняная не является на суды и как минимум с апреля скрывается от правосудия за рубежом .

, ведь Глиняная не является на суды и как минимум с апреля . Решение принято 30 июля – по ходатайству детектива НАБУ, согласованного с прокурором САП.

Несколькими днями ранее, 28 июля, ВАКС избрал Глиняной меру пресечения в виде содержания под стражей. Арестовали Глиняную тоже заочно.

Детали дела о "яйцах по 17"

Первое разоблачение в СМИ

21 января 2023 года издание ZN.ua опубликовало расследование о том, что при участии Министерства обороны разворовываются средства на закупки продуктов для ВСУ. В материале говорилось, что министерство подписало соглашение на 13 млрд грн с фирмой с уставным капиталом в 1000 грн. То есть, Минобороны во время войны заключило соглашение с фирмой-"прокладкой".

Тогда ведомство законтрактовало яйца по 17 грн за штуку, а розничная цена составляла 7 грн за штуку. Картофель заказали по 22 грн за килограмм, при этом цена в магазине составляла 8-9 грн.

В Минобороны заявляли, что информация о закупке питания для армии по завышенным ценам распространяется с признаками "умышленных манипуляций" и "вводит в заблуждение". Однако на фоне скандала подал в отставку заместитель министра обороны. Также были задержаны предприниматели, которые продавали те самые "яйца по 17 грн".

Дело НАБУ

В апреле 2025 года в НАБУ сообщили, что в целом разоблачили хищения более 733 млн грн на еде для военных. Схемы связывали с тем, что в 2022-2023 годах обеспечение армии происходило через закупку так называемых комплектов продуктов.

"Это предусматривало возможность заказывать продукты по утвержденному каталогу, который насчитывал 409 наименований. Наиболее употребляемые, например овощи, крупы, мясо, вода, составляли лишь 10% ассортимента. Остальные, вроде специй, желатина или ягод, заказывались изредка или никогда", – отмечали в бюро.

При этом отмечалось: из-за того, что продукты поставлялись комплектами, поставщики могли манипулировать ценами на отдельные составляющие. Ведь стоимость комплекта формировалась на основе всех наименований каталога и составляла их среднюю цену.

Таким образом, резюмировали правоохранители, в течение августа-декабря 2022 года две компании, "контролируемые одной владелицей", незаконно получили прибыль на более 733 млн грн. В дальнейшем часть этих средств была выведена:

под видом выплаты дивидендов;

в качестве "предоставления возвратной финансовой помощи" связанным компаниям.

"Эти деньги, в частности, могли быть использованы владелицей компаний для приобретения отелей в Хорватии и другой недвижимости", – отмечал тогда журналист-расследователь Олег Новиков.

"Пленки Глиняной"

Уже в 2025 году НАБУ и САП обнародовали прослушку, на которой зафиксировано, как в результате расследования фигуранты в панике опускали цены на продукты (включая яйца). Судя по этим записям, даже поставленные по завышенным ценам продукты были ненадлежащего качества.

Например, тушенку из говядины разбавляли более дешевой свининой, а сало частично заменяли жиром. Так, в одном из разговоров владелица компаний-поставщиков продукции Минобороны заявила, что "надо будет посчитать… чтобы удешевление было". По ее словам, речь шла именно о говядине.

Что известно о Татьяне Глиняной

Татьяна Глиняная, по данным СМИ, построила целую систему заработка на госзакупках для армии. Одним из источников ее обогащения, как писал "Цензор.Нет", могли быть тендеры на воду, на которых стоимость литра составляла до 8,4-15 грн/л. Для сравнения, в тот же период Минобороны покупало воду напрямую у производителя "Оболонь" за 3,9 грн/л.

В целом Глиняную называют лидером одной из крупнейших бизнес-групп, которые поставляют продукты Вооруженным силам Украины с декабря 1995 года. Она лично была основательницей в компаниях так называемой "белоцерковской группы" – в частности, ООО "Премиум компани", ООО "Визит", ООО "Укрпродакорд ВР" и ООО "Гранд консалт".

В 2020 году Глиняная уже фигурировала в коррупционном скандале с Минюстом. Тогда ООО "Актив компани" начало участие в государственных закупках, но, не достигнув успеха, развернуло активную информационную кампанию против конкурентов с целью блокирования их работы.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Алексей Бакуменко подозревается в незаконном завладении государственным жильем. Он приватизировал квартиру стоимостью почти 4 млн грн.

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