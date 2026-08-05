Суд назначил рекордный штраф в размере 3,8 млрд грн: в деле о фиктивном экспорте масла раскрыли масштабную схему на миллиарды

Суд в Николаеве назначил бывшему директору ООО "Эрса Групп" рекордные финансовые санкции в размере почти 3,8 млрд грн за экспорт более 60 тысяч тонн подсолнечного масла и шрота по фиктивным контрактам. Судя по материалам судебных решений, этот эпизод может быть частью масштабной схемы экспорта агропродукции на сумму свыше 3 млрд грн через венгерскую компанию.

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Об этом пишет Nickcenter. Центральный районный суд Николаева признал бывшего директора и владельца ООО "Эрса Групп" виновным в нарушении таможенного законодательства.

Суд назначил штраф в размере 2,5 млрд грн, а также постановил взыскать еще около 1,3 млрд грн – стоимость продукции, которую невозможно конфисковать, поскольку она уже давно была вывезена за пределы Украины. Общая сумма финансовых санкций составила почти 3,8 млрд грн.

При этом, согласно материалам дела, местонахождение предпринимателя в настоящее время неизвестно, а сама компания уже несколько лет фактически не ведет деятельность.

Что именно экспортировали

Следствие установило, что в 2021 году ООО "Эрса Групп" оформило экспорт более 60,8 тыс. тонн сырого подсолнечного масла и шрота. Стоимость продукции на тот момент оценивалась почти в 1,3 млрд грн. Все поставки осуществлялись морским путем через украинские черноморские порты в адрес венгерской компании Borko Trade Hungary Kft.

По объемам это примерно соответствует 17-20 полностью загруженным грузовым поездам с цистернами. В то же время финансовая отчетность предприятия за предыдущий год свидетельствовала о том, что компания практически не вела хозяйственной деятельности, не имела активов или доходов, а на ее счете находилась лишь одна тысяча гривен.

Почему контракты признали фиктивными

В ходе международной проверки правоохранительные органы установили, что документы, на основании которых оформлялся экспорт, имели признаки фиктивности. По информации, полученной от чешских таможенных органов, гражданин Чехии, на чьё имя была оформлена венгерская компания Borko Trade Hungary Kft, сообщил, что не подписывал соответствующих контрактов, не руководил предприятием и даже не знает венгерского языка.

Кроме того, счета компании, через которые должны были проходить средства, были закрыты еще до заключения договоров. Суд пришел к выводу, что экспорт оформлялся по поддельным документам. Кто фактически получил десятки тысяч тонн украинской агропродукции и куда в конечном итоге поступили средства от ее реализации, пока официально не установлено.

Как отмечается в материалах судебных решений, дело ООО "Эрса Групп" не является единичным. Журналисты Nikcenter, проанализировав судебный реестр, обнаружили как минимум 12 судебных постановлений, касающихся экспорта зерна, подсолнечного масла и другой агропродукции по контрактам с той же венгерской компанией.

Общая сумма таких контрактов превышает 3 млрд грн. Согласно версии, изложенной в материалах судебных дел, фиктивные внешнеэкономические соглашения могли использоваться для создания видимости законного экспорта, невозврата валютной выручки, уклонения от уплаты налогов и незаконного возмещения НДС.

В материалах суда упоминаются известные зернотрейдеры

В судебных материалах также упоминается ряд известных компаний, которые, согласно документам, участвовали в оформлении отдельных экспортных операций в качестве таможенных брокеров или были связаны с соответствующими поставками. В частности, речь идет о николаевском ООО "Юникорн Меритайм" из группы OREXIM, а также об одесском ООО "ВИБО-ТРАНС".

По информации Nikcenter, группу OREXIM ранее связывали с бывшим народным депутатом и бизнесменом Борисом Козырем, а исполнительным директором "ВИБО-ТРАНС" до 2019 года был нынешний народный депутат Александр Гайду. В то же время в материалах суда не говорится о направлении этим компаниям или упомянутым лицам уведомлений о подозрении, а также нет информации об уголовных делах в их отношении.

Кроме того, в судебных решениях фигурируют и другие предприятия, через которые оформлялись контракты с венгерской компанией Borko Trade Hungary Kft. Среди них — ООО "ФЕРТИЛИДАД" (ныне "Кунарли"), ООО "Денкос", ООО "РЕЛТОН ГРУП" (ныне "Сильгоспостач Груп"), ООО "Лаквей Биз", ООО "Юнлас Пром" (ныне "Люкс-Опт Трейдинг ЛТД"), ООО "Вестерс Груп" и ООО "Развитие-СВ".

В то же время на данный момент к административной ответственности привлекались преимущественно номинальные руководители этих компаний, тогда как информация об установлении организаторов или конечных бенефициаров возможной многомиллиардной схемы официально не обнародована.

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