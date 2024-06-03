Строительство новых электростанций зависит от скорости выплаты долгов зеленым инвесторам, – эксперт

Государство должно обеспечить условия для срочной выплаты долгов инвесторам в возобновляемую энергетику, чтобы у них был ресурс на быстрое строительство новых энергетических мощностей в условиях значительной потери генерации из-за российских обстрелов.

Об этом заявил Андрей Табинский, исполнительный директор Ассоциации угольных общин Украины.

"Власти должны собрать и задействовать всех игроков на рынке и обеспечить им условия для эффективной работы. Ну и, наконец, задолженность на рынке ВИЭ нужно погасить. Получив средства, производители зеленой энергии будут в дальнейшем вкладываться в новые объекты малой генерации", - сказал Табинский.

По его словам, от власти требуется четкий сигнал бизнеса, инвесторам, мировым правительствам и украинскому обществу о том, что страна переходит к распределенной генерации.

"Да, подобного мирового опыта построения распределенного поколения такого же масштаба во время войны, экономического кризиса и постоянных угроз дальнейших обстрелов не имеет ни одна страна. Поэтому решения должны быть немедленными и беспрецедентными – без имитации выстраивания стратегий и многочисленных пустых совещаний. И еще быстрее эти решения должны реализовываться", – отметил эксперт.

Также он считает, что тема перехода Украины на распределенную генерацию, финансирование, инвестирование и поставку оборудования для малых объектов генерации должна подниматься на самом высоком уровне в международных переговорах с темой поставки оружия.

По мнению Табинского, для бизнеса и инвесторов следует создать беспрецедентные условия и поощрение вкладывать средства в это дело. В частности, количество бюрократических процедур, разрешений должно быть сведено к минимуму, вместо этого нужно максимизировать льготы и создать специальную кредитную программу.

"Должны сделать все для того, чтобы привлечь бизнес к началу отопительного сезона запустить максимальное количество объектов генерации и сохранения энергии", - подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что компания "Укрэнерго" хочет избежать появления новых долгов при расчетах за услугу по увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников.

Также Украинская ветроэнергетическая ассоциация призывает Правительство найти финансовый ресурс для Энергоатома (кредиты или облигации), чтобы обнулить всю долговую цепочку – ГП "Гарантированный покупатель", ЧУПы, ОСРы, Укрэнерго и производителями из ВИЭ, задолженность перед которыми составляет 17 млрд грн.