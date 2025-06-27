Стратегический коридор для кражи украинского зерна – под угрозой: Россия резко испортила отношения с ключевым партнером

Российская компания "Паллада", которая причастна к краже зерна с временно оккупированных территорий Украины, подала в суд на сирийские органы власти на 5,6 млрд рублей (около $71 млн). Это свидетельствует об охлаждении отношений между РФ и Сирией после падения режима Башара Асада – многолетнего союзника кремлевского диктатора Владимира Путина.

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Согласно данным из российских баз данных, "Паллада" обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с Центробанка и Генеральной корпорации по торговле, хранению и переработке зерна Министерства внутренней торговли и защиты прав потребителей Сирии 5,6 млрд рублей. Сумма исковых требований превышает чистую прибыль компании за 2024 год (4,4 млрд рублей), отметили росСМИ.

Иск мог быть подан в связи с невыполнением сирийской стороной обязательств по договорам поставки. Хотя стоит отметить, что с прошлого года Россия приостановила экспорт пшеницы в Сирию.

Зернотрейдинговую компанию "Паллада" зарегистрировали в Ростовской области РФ после начала полномасштабной агрессии против Украины. В Центре противодействия дезинформации отметили, что, по данным журналистских расследований, предприятие причастно к кражам зерна с временно оккупированных территорий. Поскольку одним из ключевых направлений вывоза был именно сирийский маршрут (через порты Тартус и Латакия), из-за сближения новых властей страны с США он может быть потерян.

В ЦПД отметили, что на фоне охлаждения отношений между Москвой и Дамаском этот иск приобретает политический контекст.

"Иск против государственных структур еще не так давно "братской" для России Сирии – беспрецедентный шаг. Это может указывать на крах договоренностей, которые позволяли России использовать сирийскую инфраструктуру для незаконного экспорта", – отмечают аналитики.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Сирия решила перенести печать своей национальной валюты из России в Объединенные Арабские Эмираты и Германию. Также новые власти Сирии желают изменить дизайн своих денег.

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