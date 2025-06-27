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Стратегический коридор для кражи украинского зерна – под угрозой: Россия резко испортила отношения с ключевым партнером

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
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Иллюстрация - трактор собирает пшеницу на фоне заката солнца

Российская компания "Паллада", которая причастна к краже зерна с временно оккупированных территорий Украины, подала в суд на сирийские органы власти на 5,6 млрд рублей (около $71 млн). Это свидетельствует об охлаждении отношений между РФ и Сирией после падения режима Башара Асада – многолетнего союзника кремлевского диктатора Владимира Путина.

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Согласно данным из российских баз данных, "Паллада" обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с Центробанка и Генеральной корпорации по торговле, хранению и переработке зерна Министерства внутренней торговли и защиты прав потребителей Сирии 5,6 млрд рублей. Сумма исковых требований превышает чистую прибыль компании за 2024 год (4,4 млрд рублей), отметили росСМИ.

Решение судьи по иску "Паллады"

Иск мог быть подан в связи с невыполнением сирийской стороной обязательств по договорам поставки. Хотя стоит отметить, что с прошлого года Россия приостановила экспорт пшеницы в Сирию.

Зернотрейдинговую компанию "Паллада" зарегистрировали в Ростовской области РФ после начала полномасштабной агрессии против Украины. В Центре противодействия дезинформации отметили, что, по данным журналистских расследований, предприятие причастно к кражам зерна с временно оккупированных территорий. Поскольку одним из ключевых направлений вывоза был именно сирийский маршрут (через порты Тартус и Латакия), из-за сближения новых властей страны с США он может быть потерян.

В ЦПД отметили, что на фоне охлаждения отношений между Москвой и Дамаском этот иск приобретает политический контекст.

"Иск против государственных структур еще не так давно "братской" для России Сирии – беспрецедентный шаг. Это может указывать на крах договоренностей, которые позволяли России использовать сирийскую инфраструктуру для незаконного экспорта", – отмечают аналитики.

Кризис в отношениях России и Сирии углубляется

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Сирия решила перенести печать своей национальной валюты из России в Объединенные Арабские Эмираты и Германию. Также новые власти Сирии желают изменить дизайн своих денег.

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