Страна Европы упростила правила для украинских беженцев: что нужно знать

Швейцария упразднила необходимость получения разрешения от кантонов для трудоустройства украинцев со статусом S, что значительно ускорит их интеграцию в рынок труда. Также беженцам станет проще менять место жительства, что расширит их возможности для поиска работы.

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Об этом пишет swissinfo.ch. Ранее украинцы со статусом S должны были получать разрешение на трудоустройство соответствующего кантона, что могло затягивать процесс на несколько недель.

Кроме того, за это разрешение часто приходилось уплачивать дополнительные средства. Теперь украинцы могут официально трудоустраиваться без необходимости проходить сложные бюрократические процедуры, что позволит им быстрее адаптироваться к новым условиям жизни.

Также значительно упрощается возможность смены места жительства. Если раньше беженцы могли переезжать в другой кантон только в особых условиях, то теперь украинцы могут свободно менять регион проживания, если это поможет им найти работу. Это существенно расширяет возможности профессиональной интеграции.

Кроме облегчения трудоустройства, Федеральный совет вводит дополнительные меры поддержки для украинцев, которые пока не имеют работы. Теперь они обязаны регистрироваться в государственных центрах занятости и принимать участие в мероприятиях по профессиональной адаптации или реинтеграции. Это позволит им быстрее найти работу и повысить свои шансы на трудоустройство в Швейцарии.

Кроме этого, правительство рассматривает возможность облегчения выхода на рынок труда для граждан других стран, окончивших обучение в Швейцарии. Соответствующие консультации по изменениям в законодательстве уже начаты.

Что такое статус защиты S

Статус защиты S был введен в Швейцарии в марте 2022 года специально для украинцев, вынужденно покинувших страну из-за российской агрессии. Он позволяет избежать сложной процедуры получения убежища, предоставляет право на проживание, доступ к социальной помощи, медицинским услугам и образованию. Статус S имеют около 66 тысяч украинцев, и он будет оставаться в силе по меньшей мере до 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Германия стала ключевой страной для интеграции украинских беженцев и возвращение граждан оттуда будет крайне сложным. Возвращение украинцев из Польши, Болгарии и Румынии остается более вероятным.

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