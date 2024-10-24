Столовая свыше 5 млн грн: в Киевском городском ТЦК запланировали сделать ремонт

Киевский городской ТЦК (территориальный центр комплектования) потратит более 5 млн. грн. на капитальный ремонт столовой своего сборного пункта. Все работы будут включать 88 строительных этапов, за средства должны установить подвесной потолок, смонтировать перегородки, установить розетки и светильники.

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Об этом стало известно из объявления, появившегося в электронной системе публичных закупок Prozorro. В октябре 2024 года был объявлен тендер на проведение капитального ремонта, общая стоимость которого изначально составила 5,4 млн. грн. Однако в ходе аукциона стоимость снизилась до 5,05 млн. грн., что стало окончательной ценой заключенного договора.

Согласно информации с платформы Prozorro, в тендере приняли участие две компании. ООО "ИНСТОК ТРЕЙД" предложило выполнить работы за 5,38 млн грн, а ООО "БК БУД ПЛЮС" – за 5,05 млн грн. Последняя компания стала победителем благодаря более выгодному ценовому предложению. Согласно платформе YouControl, ООО "БК БУД ПЛЮС" специализируется на строительстве жилых и нежилых построек, а также выполняет специализированные строительные и ремонтные работы.

Компания-победитель должна выполнить значительный объем работ, ведь запланировано провести 88 видов строительных работ. Капитальный ремонт включает:

отбивка старой штукатурки из стен и потолка;

прокладка новых трубопроводов для водоснабжения;

установка систем вентиляции и освещения;

монтаж новых стальных отопительных радиаторов;

установление новых перегородок.

Особенно важно, что все работы должны быть завершены до 31 декабря 2024 года, то есть времени на исполнение достаточно мало. Кроме того, гарантийный срок на проведенные работы установлен на уровне 10 лет.

К победителю тендера предъявлялись высокие требования. Компания должна документально подтвердить наличие опыта выполнения аналогичных ремонтных работ, а также годовой доход в 2023 году на уровне не менее 90% от ожидаемой стоимости текущего тендера. Также среди условий было наличие специалистов соответствующей квалификации, в частности электрогазосварщика, слесаря-сантехника и техника-электрика. Выплата за произведенные работы будет произведена в течение 15 дней после подписания акта приемки.

Согласно документам, обнародованным на Prozorro, проект капитального ремонта уже прошел стадию тендерного отбора и начнется в ближайшее время. Вся документация доступна в открытом доступе общественности, что способствует прозрачности процесса и позволяет отслеживать выполнение работ на каждом этапе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, президент Владимир Зеленский подписал законопроект, обязывающий публиковать сметы на строительные работы при государственных закупках. Это решение направлено на борьбу с коррупцией и повышение прозрачности публичных строительных проектов.

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