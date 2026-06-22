Украинские продукты обогнали по цене европейские: почему стало так дорого

Украинский потребитель всё чаще замечает, что отечественные товары на полках магазинов уступают по цене импортным, в частности польским. Это связано с сложными условиями, в которых находятся отечественные производители из-за войны.

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Об этом рассказал СМИ председатель Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Руслан Соболь. Он выделил кадровый кризис в Украине и нехватку электроэнергии как основные причины высокой стоимости украинской продукции.

Почему производство в Украине дороже, чем в ЕС

Более высокая цена отечественной продукции по сравнению с европейскими аналогами – не прихоть предпринимателей, а следствие чрезвычайно тяжелых условий, в которых оказался украинский бизнес. Стоимость производства внутри страны существенно выросла из-за нескольких объективных факторов:

в условиях регулярных отключений света бизнесу приходится не только использовать дорогостоящее электроснабжение и конкурировать за счет генераторов – работа на альтернативных источниках питания значительно удорожает каждую произведенную единицу товара.

работа на альтернативных источниках питания значительно удорожает каждую произведенную единицу товара. на рынке труда наблюдается острая нехватка рабочей силы – чтобы удержать сотрудников, предприятия вынуждены конкурировать уровнем заработной платы, что автоматически увеличивает затраты на производство.

Вопрос выживания экономики

Вследствие указанных факторов стоимость отечественных товаров растет. В условиях, когда покупательная способность падает, естественно, что для многих "кошелек ближе к сердцу" и хочется выбрать то, что дешевле здесь и сейчас, но украинцев призывают смотреть на ситуацию стратегически и все равно покупать товары с надписью "Сделано в Украине".

Соболь назвал это вопросом выживания украинской экономики и будущего страны. Поскольку поддержка отечественного производителя – это инвестиция в рабочие места, на которые завтра пойдут дети и внуки тех, кто живёт сейчас, – они будут работать на этих предприятиях, создавая добавленную стоимость для страны.

"Конечно, кошелек ближе к сердцу. Конечно, здесь сейчас купить дешевле, но мы должны смотреть в будущее. Мы должны понимать, что это стратегически важно", – подчеркивает председатель Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса.

"Секрет" дешевых продуктов из ЕС

Но вопрос конкуренции на рынке подпитывается не только связанными с войной вызовами, но и субсидиями, которые польские фермеры получают от Евросоюза. В частности, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин называет украинский аграрный бизнес гораздо более конкурентоспособным и эффективным, чем польский, если лишить последний европейских дотаций.

Именно в этой экономической плоскости кроется истинная причина регулярных протестов и блокирования украинских границ польскими, французскими или немецкими аграриями, считает эксперт. На самом деле они борются не против "дешевого зерна", а за сохранение собственного финансового статуса. Потенциальная интеграция Украины в Европейский Союз пугает европейских фермеров из-за необходимости делить общие дотации.

"Основная проблема нашего движения в ЕС и того, почему ни поляки, ни французы, ни немцы так сильно не хотят видеть нас с нашей сельскохозяйственной продукцией, заключается в одной простой причине: придется делиться сельскохозяйственными субсидиями. А это очень больно и неприятно. Когда мы видим блокирование границ, нужно понимать – они борются за свои деньги", – пояснил Пендзин.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что британских фермеров возмутил импорт украинских яиц из-за более дешевой продукции и различных стандартов производства, в частности использования клеточного содержания. Однако Великобритания не вводит ограничений и продолжает импорт, ведь собственного производства не хватает, а спрос на яйца растет.

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