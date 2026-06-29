Старых цен больше нет: сколько стоит снять 1-комнатую квартиру в Киеве в июне 2026 года

В Киеве заметно подешевела аренда 1-комнатных квартир. За год снижение стоимости составило 5% – до 18 000 грн (здесь и далее – медианная цена. Т.е., половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).

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В целом же, по данным крупного профильного портала, в столице и пригородах стоимость съема такого жилье колеблется от 10 000 до 36 600 грн. Дешевле всего:

в Деснянском районе – 10 000 грн;

Буче – 13 000 грн;

Святошинском, Днепровском районах, а также в Вишневом и Броварах – по 14 000 грн;

Ирпене, Петропавловской и Софиевской Борщаговке – 15 000 грн.

Самая высокая цена зафиксирована в Печерском районе столицы. Здесь снять "однушку" стоит 36 600 грн.

Дешевле стало снимать в Киеве и 2-комнатные квартиры. Ныне аренда такого жилья обойдется в 28 000 грн, что на 3% ниже, чем годом ранее.

Цены на съем 3-комнатных квартир также снизились на 3%. Ныне это стоит 45 000 грн.

Какой документ стоит иметь всем, кто арендует квартиры

В то же время, во власти отказались от идеи обязательной регистрации договоров аренды квартир и домов. Тем не менее, юристы настоятельно советуют оформлять его – ведь это не только закрепит условия аренды, но и существенно поможет не стать жертвой мошенников.

Как рассказали специалисты "Юридического советника для ВПЛ", такой документ должен включать несколько параметров. В частности, это:

ФИО и адреса сторон.

Объект аренды.

Дата заключения договора и срок, на который он заключается.

Размер и порядок оплаты.

Важно детально прописать, каким образом будет производиться оплата. В частности, на банковский счет или наличными.

"В случае безналичной оплаты храните выписки или квитанции. Оплачивая наличными, составьте приложение к договору, или акт приема-передачи произвольной формы, или расписку", – советуют специалисты.

Порядок осуществления коммунальных платежей.

Вопрос страхового депозита и его возврат.

"Страховой депозит – это сумма, которую вы передаете арендодателю вместе с первым взносом за аренду "в счет последнего месяца". Для арендодателя он гарантирует сохранность квартиры и имущества внутри. То есть, если, например, будет сломана мебель или техника, при выезде арендатора будет удержана стоимость причиненного ущерба из этого депозита. Из него же удержат долги за неоплаченные коммунальные услуги или арендные платежи", – отмечают юристы.

Акт приема-передачи.

В нем нужно подробно описать состояние квартиры, указать, какие в ней находятся вещи и как они выглядят.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Украине каждый владелец дома должен иметь его технический паспорт. Ведь именно этот документ фиксирует реальные характеристики недвижимости, а кроме того, является обязательным для продажи дома, ввода его в эксплуатацию и т.д. Без актуального техпаспорта же проводить любые юридические действия с домом будет невозможно.

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