Старых цен больше нет: сколько стоит снять 1-комнатую квартиру в Киеве в августе 2026 года

В Киеве заметно подешевела аренда 1-комнатных квартир. За последние полгода удешевление составило более, чем 1 500 грн, или 6,45%, – с 23 516 до 22 000 грн (здесь и далее – медианная цена. Т.е., половина значений выше этого уровня, а половина – ниже. Учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

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За год же, по данным M2bomber, цены снизились на 12,3%. Или более 3 000 грн.

А вот в месячном разрезе стоимость съема жилья заметно выросла, что может свидетельствовать о зарождении на рынке нового тренда. Удорожание составило почти 1 100 грн или 5,25%.

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом, по данным аналитиков, в разных районах столицы аренда квартир в среднем стоит от 12 000 до 38 000 грн. Т. е. разница между самым дорогим и самым дешевым жильем составляет 26 000 грн.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 12 000 грн. А также:

Днепровском, Святошинском – по 15 000 грн.

Дарницком – 17 250 грн.

Соломенском – 18 000 грн.

Оболонском – 18 050 грн.

Подольском – 20 000 грн.

Дороже всего снимать квартиру в Печерском районе, где это стоит в среднем 38 000 грн. А кроме того:

Голосеевском – 27 000 грн.

В Шевченковском – 25 000 грн.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве

В то же время, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 12 000 грн. Объявлений с такими ценами насчитывается 7,3%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 15 600 грн. Таких объявлений – 8,8%.

Цена аренды 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 19 800 грн. Таких объявлений насчитывается 6,5%.

Украинцы ищут "запасные" квартиры

Тем временем, украинцы все чаще ищут квартиры в относительно безопасных регионах на западе страны – при чем, не только в качестве нового постоянного места проживания, но и рассматривая его как "резервное" жилье. Причина – усиление российских обстрелов.

В частности, рассказала коммерческий директор одной из строительных компаний Марианна Бигунец, прежде всего, переезжать готовы жители Киева и области. А также Харькова, Днепра и Запорожья.

"Часть жителей крупных городов на востоке, юге, севере и центре страны начинает рассматривать переезд не как временное решение, а как возможность изменить место жительства на постоянной основе. В настоящее время доля таких обращений составляет около 30-40% от их общего количества", – говорится в сообщении.

Тем не менее, подчеркивается, говорить о полноценно сформировавшемся тренде преждевременно. Ведь пока речь идет "скорее об изменении настроений людей после серии масштабных российских атак".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украина остро ощущает проблему устаревшего жилищного фонда. По оценкам, ныне в стране около 30 тыс. "хрущевок", многие из которых начали строить в 1957 году. При этом значительное количество их находится в аварийном состоянии. Одним же из решений вопроса является снос этих сооружений и строительство на их месте новых зданий. Впрочем, принудительного отселения жильцов не будет.

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