Старых цен больше нет: по всей Украине переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир

По всей Украине переписали стоимость аренды 1-комнатніх квартир. Причем как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, с июня по июль 2024 года больше всего цена найма выросла в Черновицкой области – сразу на 16%, до средних 8 275 грн. Самое большое снижение зафиксировано в Сумской области – на 37%, до средних 3 500 грн.

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В целом же, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе, рост цен составил от 0,7% до 16%. В частности, помимо Черновицкой, снимать 1-комнатные квартиры стало значительно дороже в:

Житомирской, Хмельницкой – на 10%;

Ривненской областях – на 7%.

В Киеве же аренда 1-комнатной квартиры выросла на 1,3%.

Подешевел же съем такого жилья в диапазоне 0,3-37%. Кроме Сумской, цены снизились в:

Киевской – на 11%;

Черниговской – 10%;

Кировоградской – 8%;

Полтавской – 6%;

Тернопольской – 1,2%;

Харьковской – 0,9%;

Одесской – 0,8%;

Волынской областях – 0,3%.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру

В целом 1-комнатные квартиры в Украине сдают по средним ценам от 3 225 до 18 009 грн. Дешевле всего, по данным аналитиков, в:

Херсонской области – в среднем, собственно, 3 225 грн;

Сумской – 3 500 грн.

Самые высокие цены зафиксированы в Киеве – в среднем, 18 009 грн. А кроме того:

Днепропетровской – 15 268 грн;

Львовской –15 100 грн;

Полтавской – 14 087 грн;

Волынской областях – 13 500 грн.

Как составить договор аренды

В то же время, правильно составленный договор аренды защищает права как арендатора, так и арендодателя. Поэтому в документе обязательно должны быть указаны:

ФИО и адреса сторон;

объект аренды – обязательно прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.;

дата заключения договора и срок, на который он заключается;

размер и порядок оплаты;

порядок осуществления коммунальных платежей – кто именно и в какие сроки их осуществляет;

размер страхового депозита и его возврат.

Кроме того, важно указать способ продления договора. К примеру, что он продлевается автоматически, если за месяц до даты окончания его срока ни одна из сторон не изъявила желания прекратить сотрудничество.

Как сообщал OBOZ.UA, переписали в Украине и стоимость 1-комнатных квартир на вторичном рынке. Например, с июня по июль 2024 года больше всего цена найма выросла в Черновицкой области – сразу на 16%, до средних 8 275 грн. Самое большое снижение зафиксировано в Сумской области – на 37%, до средних 3 500 грн.

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