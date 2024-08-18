Старые цены больше не действуют: по всей Украине переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир

Собственники 1-комнатных квартир изменили стоимость аренды такого жилья по всей Украине. Причем как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, с июня по июль 2024 года больше всего цена найма выросла в Черновицкой области – сразу на 16%, до средних 8 275 грн. Самое большое снижение зафиксировано в Сумской области – на 37%, до средних 3 500 грн.

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В целом же, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе, подешевел съем такого жилья в диапазоне 0,3-37%. Кроме Сумской, цены снизились в:

Киевской – на 11%;

Черниговской – 10%;

Кировоградской – 8%;

Полтавской – 6%;

Тернопольской – 1,2%;

Харьковской – 0,9%;

Одесской – 0,8%;

Волынской областях – 0,3%.

Рост цен же составил от 0,7% до 16%. В частности, помимо Черновицкой, снимать 1-комнатные квартиры стало значительно дороже в:

Житомирской, Хмельницкой – на 10%;

Ривненской областях – на 7%.

В Киеве же аренда 1-комнатной квартиры выросла на 1,3%.

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом 1-комнатные квартиры в Украине сдают по средним ценам от 3 225 до 18 009 грн. Дешевле всего, по данным аналитиков, в:

Херсонской области – в среднем, собственно, 3 225 грн;

Сумской – 3 500 грн.

Где цены самые высокие

Самые высокие цены зафиксированы в Киеве – в среднем, 18 009 грн. А кроме того:

Днепропетровской – 15 268 грн;

Львовской –15 100 грн;

Полтавской – 14 087 грн;

Волынской областях – 13 500 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы, которые ищут жилье для аренды могут столкнуться с мошенниками. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, если правильно составить договор, в котором прописать все детали аренды жилья, а также проверять документы на недвижимость, обезопасить себя от неприятностей можно.

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