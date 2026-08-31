Старые цены больше неактуальны: украинские АЗС заметно переписали стоимость бензина

За выходные украинские АЗС заметно повысили цены на бензин А-95. В понедельник, 31 августа они продают его в среднем по 80,07 грн/л, что сразу на 16 коп. выше ,чем было в пятницу 28 числа. В то же время, в экспертной среде ожидают, что на текущей неделе (заканчивается 6 сентября), на заправках могут заметно снизить стоимость топлива.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Его авторы отмечают:

По прогнозам, в ближайшие дни бензин в Украине может подешеветь на 1 грн.

А вот в более отдаленной перспективе, отмечается, его стоимость может снизится еще больше.

"После начала осенних дождей снижение начнется активнее. В целом потенциал к снижению текущих котировок в ЕС составляет 3-4 грн/л", – говорится в сообщении.

Причиной же, по которой АЗС могут снизить цены, аналитики называют снижение европейских котировок на топливо. Также, отмечается, "рынок оценил заявление нового руководителя Федеральной резервной системы (выполняющей в США функцию Центрального банка) Кевина Уорша о возможном повышении процентной ставки, чтобы удержать инфляцию".

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом, по данным "Консалтинговой группы А-95", которые есть в распоряжении OBOZ.UA, в настоящее время крупные сети продают бензин по цене 76,95-83,9 грн/л. В частности:

Самые высокие цены установлены на заправках SOCAR.

Самые низкие цены – на АЗС "Авантаж 7".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине хотят законодательно разрешить работу мобильных автозаправочных станций в громадах, где российские удары уничтожили все стационарные АЗС или сделали их эксплуатацию опасной. Речь прежде всего о прифронтовых территориях Сумской и Черниговской областей, где уже есть громады без единой уцелевшей стационарной заправки.

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