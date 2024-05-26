Старые цены больше неактуальны: практически по всей Украине пересчитали стоимость аренды 1-комнатных квартир

Практически по всей Украине изменилась стоимость аренды 1-комнатных квартир. Причем неоднородно: в сторону как удорожания, так и удешевления. Например, с декабря 2023-го по апрель 2024 года больше всего стоимость съема такого жилья выросла в Ривненской области – сразу на 35,4%, до средних 9 744 грн. Самое большое снижение зафиксировано в Закарпатской области – на 7,5%, до средних 11 772 грн.

Об этом сообщает Госстат. По его информации, подешевел съем такого жилья в диапазоне 0,4-7,5%. Кроме Закарпатской области, цены снизились в:

Херсонской – на 4,3%;

Николаевской областях – 0,4%.

Рост цен же в целом составил от 0,8% до 35,4%. Так, помимо Ривненской, снимать 1-комнатные квартиры стало значительно дороже в Волынской области – на 24,7%. А кроме того:

Ивано-Франковской – 16,9%;

Сумской – 14,8%;

Черновицкой – 14,2%.

В Киеве же стоимость аренды 1-комнатных квартир увеличилась на 3%.

В то же время в ряде регионов стоимость аренды 1-комнатных квартир осталась на прежнем уровне. Это:

Днепропетровская;

Харьковская;

Черниговская области.

Где снимать 1 комнатную квартиру дешевле всего

В целом 1-комнатные квартиры в Украине сдают по средним ценам от 2 831 до 11 914 грн. Дешевле всего – в Херсонской области, в среднем, собственно, 2 831 грн. Среди лидеров также:

Сумская – 3 453 грн;

Николаевская – 3 485 грн;

Запорожская – 3 656 грн;

Черниговская, Харьковская – 3 791 грн.

Где самая дорогая аренда жилья

Самые высокие цены, по данным аналитиков, зафиксированы во Львовской области – в среднем 11 914. А кроме того:

Закарпатской – 11 772 грн;

Ривненской областях – 9 744 грн;

городе Киеве – 8 989 грн;

Черновицкой – 8 156 грн;

Хмельницкой – 7 891 грн;

Черкасской – 7 784 грн;

Волынской – 7 473 грн;

Ивано-Франковской областях – 7 157 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, правильно составленный договор аренды защищает права как арендатора, так и арендодателя. Поэтому в документе обязательно должны быть указаны ФИО и адреса сторон; объект аренды – обязательно прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.

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