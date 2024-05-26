Старые цены больше неактуальны: практически по всей Украине пересчитали стоимость аренды 1-комнатных квартир
Практически по всей Украине изменилась стоимость аренды 1-комнатных квартир. Причем неоднородно: в сторону как удорожания, так и удешевления. Например, с декабря 2023-го по апрель 2024 года больше всего стоимость съема такого жилья выросла в Ривненской области – сразу на 35,4%, до средних 9 744 грн. Самое большое снижение зафиксировано в Закарпатской области – на 7,5%, до средних 11 772 грн.
Об этом сообщает Госстат. По его информации, подешевел съем такого жилья в диапазоне 0,4-7,5%. Кроме Закарпатской области, цены снизились в:
- Херсонской – на 4,3%;
- Николаевской областях – 0,4%.
Рост цен же в целом составил от 0,8% до 35,4%. Так, помимо Ривненской, снимать 1-комнатные квартиры стало значительно дороже в Волынской области – на 24,7%. А кроме того:
- Ивано-Франковской – 16,9%;
- Сумской – 14,8%;
- Черновицкой – 14,2%.
В Киеве же стоимость аренды 1-комнатных квартир увеличилась на 3%.
В то же время в ряде регионов стоимость аренды 1-комнатных квартир осталась на прежнем уровне. Это:
- Днепропетровская;
- Харьковская;
- Черниговская области.
Где снимать 1 комнатную квартиру дешевле всего
В целом 1-комнатные квартиры в Украине сдают по средним ценам от 2 831 до 11 914 грн. Дешевле всего – в Херсонской области, в среднем, собственно, 2 831 грн. Среди лидеров также:
- Сумская – 3 453 грн;
- Николаевская – 3 485 грн;
- Запорожская – 3 656 грн;
- Черниговская, Харьковская – 3 791 грн.
Где самая дорогая аренда жилья
Самые высокие цены, по данным аналитиков, зафиксированы во Львовской области – в среднем 11 914. А кроме того:
- Закарпатской – 11 772 грн;
- Ривненской областях – 9 744 грн;
- городе Киеве – 8 989 грн;
- Черновицкой – 8 156 грн;
- Хмельницкой – 7 891 грн;
- Черкасской – 7 784 грн;
- Волынской – 7 473 грн;
- Ивано-Франковской областях – 7 157 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, правильно составленный договор аренды защищает права как арендатора, так и арендодателя. Поэтому в документе обязательно должны быть указаны ФИО и адреса сторон; объект аренды – обязательно прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!