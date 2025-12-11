Старые цены больше не действуют: стоимость 1-комнатных квартир в Украине за год существенно изменилась

В Украине средние цены на однокомнатные квартиры в 2025 году выросли почти по всей стране, больше всего в Тернополе (+21%), Одессе и Ровно (+18%), меньше всего в Николаеве и Запорожье, где они снизились на 5-6%. Лидером по средней стоимости остаются Львов ($68 тыс.), Киев ($66,5 тыс.) и Ужгород ($62,2 тыс.), при этом разрыв между западными и восточными городами достигает 2-4 раз.

Об этом говорится в аналитике одного из кадровых порталов. Анализ показывает, что даже в северных и восточных городах, которые регулярно подвергались атакам, жилье оставалось в спросе, за исключением населенных пунктов, расположенных близко к линии фронта, где наблюдалось небольшое падение цен.

Наибольший рост цен коснулся 2-комнатных квартир. В Тернополе средняя стоимость "двушек" поднялась на 23%, а в Черновцах на 20%. Значительный прирост зафиксирован также в Одессе и Чернигове (+18%), Харькове (+13%), Кропивницком (+12%), Киеве и Ивано-Франковске (+11%) и в Ужгороде (+10%). В большинстве других городов страны двухкомнатные квартиры подорожали на 3-9%, за исключением Днепра и Запорожья, где цены снизились на 2% и 8% соответственно. Даже в прифронтовом Николаеве средняя стоимость двухкомнатных квартир выросла на 7%.

Тенденция роста также наблюдалась в сегменте 3-комнатных квартир. Наибольшее подорожание в течение года произошло в Черкассах(+23%), Черновцах(+22%), Виннице(+21%), Кропивницком(+20%), Харькове(+19%), Тернополе(+17%), Сумах (+15%), Одессе(+13%) и Ивано-Франковске(+11%). В Киеве и Львове средние цены на трехкомнатные квартиры выросли на 9%. Зато в Полтаве, Днепре и Запорожье наблюдалось снижение на 2%, 4% и 7% соответственно. Самые высокие средние цены на две и три комнаты сохраняются в Киеве – $105 тыс. и $150 тыс., на втором месте Львов с $96 тыс. за двухкомнатные и $125 тыс. за трехкомнатные, на третьем Ужгород ($91 тыс. и $110 тыс.).

Средняя скорость продаж квартир продолжала ускоряться. В Киеве срок экспозиции сократился с 65 до 50 дней, во Львове с 62 до 34 дней, в Одессе с 77 до 70 дней. Даже обстрелы влияли лишь краткосрочно, паузы длились 1-2 недели, после чего активность на рынке восстанавливалась. Кроме того, в 2025 году заметно вырос спрос на загородную недвижимость, количество сделок увеличилось примерно на 10-15% по сравнению с 2024 годом.

Несмотря на рост цен, доступность жилья в Украине улучшилась. Если рассматривать соотношение средней местной зарплаты к стоимости квартиры, показатель снизился на 5-20% в зависимости от города. Например, в Киеве средняя стоимость 1-комнатной квартиры в конце 2025 года равна 7,5 годовых зарплат, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 8,2 года. Во Львове средняя "однушка" стоит 8,5 годовых зарплат против 9,6 в предыдущем году, в Ужгороде – 8,3 года вместо 8,9. Самые дешевые однокомнатные квартиры "в зарплатах" остаются в Запорожье, Николаеве и Харькове, где за жилье нужно от 2,6 до 3,4 годовых заработков.

Что касается конкретно однокомнатных квартир, наибольшее подорожание зафиксировано в Тернополе(+21%), в Одессе и Ровно(+18%), а также в Ужгороде(+15%), Житомире(+14%), Киеве и Чернигове(+11%) и Харькове, Сумах и Днепре (+10%). Лидером по средней стоимости остается Львов – $68 тыс., второе место занимает Киев – $66,5 тыс., третье – Ужгород – $62,2 тыс.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине за год предложение жилья под еОселю (ипотечный кредит) выросло во всех сегментах, заметнее всего в частных домах и однокомнатных квартирах. Однокомнатные квартиры остаются наиболее доступным стартовым вариантом, а дома пользуются спросом только из-за повышенного запроса на автономность.

