Старой цены больше не будет: стоимость популярного в Украине продукта изменилась

В преддверии Пасхи производители украинской свинины решили снизить оптовые цены на свою продукцию. Падение стоимости для оптовиков может привести к снижению цен для рядовых украинцев.

В частности, согласно данным ассоциации "Свиноводы Украины", в ходе еженедельных торгов цены закупки свиней на живой вес в стране упали на 3-6% и согласовались на уровне 59-63 грн/кг. Средневзвешенная рыночная отметка остановилась на 60,5 грн/кг (на 4,8% ниже, чем в конце апреля).

Также некоторые операторы свинины сообщили о заметном оживлении спроса, пик которого ожидается в конце недели, а другие работают в пределах стандартных объемов.

Стоимость свинины в супермаркетах

Между тем розничные цены в торговых сетях значительно превышают заявленные производителями свинины. Например, согласно данным Минфина, стоимость мяса зависит от части туши, с которой оно происходит. В среднем по состоянию на 2 мая в крупнейших сетях страны такие цены:

грудинка – 170,80 грн/кг;

лопатка – 165,40 грн/кг;

ошейок – 249,50 грн/кг ;

; подбрюшина – 172,63 грн/кг;

ребра – 178,97 грн/кг ;

; шашлык – 183,75 грн/кг.

Можно отметить, что по сравнению с апрельскими цены на мясо в супермаркетах изменились разнопланово. В частности, подорожали грудинка (почти на 9 грн/кг), лопатка (на 3,25 грн/кг), ошеек (почти 13 грн/кг) и подчеревина (на 4,55 грн/кг). А вот ребра и свиной шашлык подешевели на 1,4 грн/кг и на 10 грн/кг соответственно.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что за год стоимость мяса и мясопродуктов в Украине выросла на 7,7%. Цена на овощи, хлеб, сахар и яйца заметно снизилась.

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