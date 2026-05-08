"Старое железо" никому не нужно: ситуация на рынке подержанных авто в Украине резко изменилась

Иван Михалевич
Рынки и компании
В апреле 2026 года украинцы стали меньше покупать подержанные авто. Это может свидетельствовать о насыщении спроса, но наибольшую роль сыграл рост цен на топливо. Самой популярной маркой на вторичке остается Volkswagen, а в тройку лидеров вошли Volkswagen Passat, Skoda Octavia и Volkswagen Golf. Старые модели с большим объемом двигателя превращаются в неликвидные активы, ведь стоимость поездки на них теперь является непосильной для семейного бюджета.

Поэтому в апреле украинцы заключили 74 914 сделок купли-продажи подержанных авто внутри страны. Такие данные приводит Институт исследования авторынка.

При сравнении с мартом-2025 падение составило 20,9%. Такое резкое снижение после марта вероятнее всего является следствием существенного подорожания горючего.

Если же посмотреть на динамику за год – сокращение составило 3,2%. Рынок фактически вернулся к показателям годичной давности, потеряв динамику роста.

Динамика рынка легковушек с пробегом

Сейчас покупатели в Украине оказались в тупике: предложения внутреннего рынка (средний чек около 6,5 тыс. долларов) в основном неэкономны, а свежий импорт стоит от 13-15 тыс. долларов. Из-за этого ценового разрыва украинцы все чаще отказываются от покупки авто. Десятка самых популярных марок авто на "вторичке" выглядит так:

  • Volkswagen – 8 896 продаж за апрель-2026;
  • Renault – 4 646;
  • BMW – 4 004;
  • ВАЗ/Lada – 3 959;
  • Skoda – 3 921;
  • Toyota – 3 647;
  • Audi – 3 602;
  • Nissan – 3 500;
  • Ford – 3 414;
  • Hyundai – 3 381;

Десятка моделей-лидеров по количеству продаж в апреле 2026 года выглядит следующим образом:

  • Volkswagen Passat – 2 279 продаж за месяц;
  • Skoda Octavia – 2 182;
  • Volkswagen Golf – 2 119; Volkswagen Golf 2 119;
  • ЗАЗ/Daewoo Lanos – 1 644;
  • Renault Megane – 1 135;
  • BMW 3 серии – 1 098;
  • BMW 5 серии – 1 011;
  • Ford Focus – 967;
  • Chevrolet Aveo/ZAZ Vida – 912;
  • Opel Astra – 880;

Структура по типу топлива на рынке перепродажи выглядит так:

  • бензин – 42,8%;
  • дизель – 25,4%;
  • ГБО (газ/бензин) – 20,3%;
  • электро – 8,6%;
  • гибрид – 2,6%;
  • газ – 0,3%.

