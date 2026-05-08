"Старое железо" никому не нужно: ситуация на рынке подержанных авто в Украине резко изменилась
В апреле 2026 года украинцы стали меньше покупать подержанные авто. Это может свидетельствовать о насыщении спроса, но наибольшую роль сыграл рост цен на топливо. Самой популярной маркой на вторичке остается Volkswagen, а в тройку лидеров вошли Volkswagen Passat, Skoda Octavia и Volkswagen Golf. Старые модели с большим объемом двигателя превращаются в неликвидные активы, ведь стоимость поездки на них теперь является непосильной для семейного бюджета.
Поэтому в апреле украинцы заключили 74 914 сделок купли-продажи подержанных авто внутри страны. Такие данные приводит Институт исследования авторынка.
При сравнении с мартом-2025 падение составило 20,9%. Такое резкое снижение после марта вероятнее всего является следствием существенного подорожания горючего.
Если же посмотреть на динамику за год – сокращение составило 3,2%. Рынок фактически вернулся к показателям годичной давности, потеряв динамику роста.
Сейчас покупатели в Украине оказались в тупике: предложения внутреннего рынка (средний чек около 6,5 тыс. долларов) в основном неэкономны, а свежий импорт стоит от 13-15 тыс. долларов. Из-за этого ценового разрыва украинцы все чаще отказываются от покупки авто. Десятка самых популярных марок авто на "вторичке" выглядит так:
- Volkswagen – 8 896 продаж за апрель-2026;
- Renault – 4 646;
- BMW – 4 004;
- ВАЗ/Lada – 3 959;
- Skoda – 3 921;
- Toyota – 3 647;
- Audi – 3 602;
- Nissan – 3 500;
- Ford – 3 414;
- Hyundai – 3 381;
Десятка моделей-лидеров по количеству продаж в апреле 2026 года выглядит следующим образом:
- Volkswagen Passat – 2 279 продаж за месяц;
- Skoda Octavia – 2 182;
- Volkswagen Golf – 2 119; Volkswagen Golf 2 119;
- ЗАЗ/Daewoo Lanos – 1 644;
- Renault Megane – 1 135;
- BMW 3 серии – 1 098;
- BMW 5 серии – 1 011;
- Ford Focus – 967;
- Chevrolet Aveo/ZAZ Vida – 912;
- Opel Astra – 880;
Структура по типу топлива на рынке перепродажи выглядит так:
- бензин – 42,8%;
- дизель – 25,4%;
- ГБО (газ/бензин) – 20,3%;
- электро – 8,6%;
- гибрид – 2,6%;
- газ – 0,3%.
