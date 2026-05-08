"Старое железо" никому не нужно: ситуация на рынке подержанных авто в Украине резко изменилась

В апреле 2026 года украинцы стали меньше покупать подержанные авто. Это может свидетельствовать о насыщении спроса, но наибольшую роль сыграл рост цен на топливо. Самой популярной маркой на вторичке остается Volkswagen, а в тройку лидеров вошли Volkswagen Passat, Skoda Octavia и Volkswagen Golf. Старые модели с большим объемом двигателя превращаются в неликвидные активы, ведь стоимость поездки на них теперь является непосильной для семейного бюджета.

Поэтому в апреле украинцы заключили 74 914 сделок купли-продажи подержанных авто внутри страны. Такие данные приводит Институт исследования авторынка.

При сравнении с мартом-2025 падение составило 20,9%. Такое резкое снижение после марта вероятнее всего является следствием существенного подорожания горючего.

Если же посмотреть на динамику за год – сокращение составило 3,2%. Рынок фактически вернулся к показателям годичной давности, потеряв динамику роста.

Сейчас покупатели в Украине оказались в тупике: предложения внутреннего рынка (средний чек около 6,5 тыс. долларов) в основном неэкономны, а свежий импорт стоит от 13-15 тыс. долларов. Из-за этого ценового разрыва украинцы все чаще отказываются от покупки авто. Десятка самых популярных марок авто на "вторичке" выглядит так:

Volkswagen – 8 896 продаж за апрель-2026;

Renault – 4 646;

BMW – 4 004;

ВАЗ/Lada – 3 959;

Skoda – 3 921;

Toyota – 3 647;

Audi – 3 602;

Nissan – 3 500;

Ford – 3 414;

Hyundai – 3 381;

Десятка моделей-лидеров по количеству продаж в апреле 2026 года выглядит следующим образом:

Volkswagen Passat – 2 279 продаж за месяц;

Skoda Octavia – 2 182;

Volkswagen Golf – 2 119;

ЗАЗ/Daewoo Lanos – 1 644;

Renault Megane – 1 135;

BMW 3 серии – 1 098;

BMW 5 серии – 1 011;

Ford Focus – 967;

Chevrolet Aveo/ZAZ Vida – 912;

Opel Astra – 880;

Структура по типу топлива на рынке перепродажи выглядит так:

бензин – 42,8%;

дизель – 25,4%;

ГБО (газ/бензин) – 20,3%;

электро – 8,6%;

гибрид – 2,6%;

газ – 0,3%.

