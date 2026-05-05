На авторынке Украины произошел парадокс: как теперь ведут себя водители

На украинском рынке электромобилей наблюдается парадоксальная картина. Несмотря на то, что в апреле общий объем регистраций достиг самой высокой отметки с начала года, структура продаж изменилась до неузнаваемости: покупатели массово отказываются от дорогого пригона в пользу внутренней перепродажи, а китайский автопром окончательно вытеснил европейцев.

Видео дня

Об этом сообщили в Институте исследований авторынка. Специалисты проанализировали динамику регистрационных действий и зафиксировали кардинальное изменение потребительских приоритетов среди украинских водителей.

Тотальное доминирование Китая на рынке новых авто

В апреле в Украину было импортировано 9122 новых электромобилей – это на 118,5% больше, чем было в марте, хотя годовой показатель все еще на 45,8% ниже прошлогоднего. Это свидетельствует о том, что рынок новых электромобилей восстанавливается после паузы, которая наступила в начале года.

Впрочем, в целом рынок новых электромобилей превратился в выставку достижений китайской промышленности. В апреле доля авто из КНР достигла 82%, а абсолютным лидером стал BYD с новыми моделями Leopard 3 и Sea Lion 06.

НДС ударил по подержанному пригону

Наибольший удар в апреле получил сегмент пригона подержанных электромобилей. Возвращение НДС обвалило импорт на 54% по сравнению с апрелем прошлого года – до 2208 растаможенных авто.

Украинцы проявляют прагматичность: везут или Nissan Leaf, или Tesla Model Y/3. Переплачивать НДС люди готовы только за ликвидные модели с проверенной репутацией. Небольшой месячный рост на 29,1% к марту – это слабый признак стабилизации после шокового падения, не более.

Ситуация на внутреннем рынке

Когда пригон подорожал из-за налогов, а бензин по 70 грн превратил старые авто в обузу, внутренний рынок стал прибежищем для тех, кто хочет экономить на топливе уже сегодня. Поэтому украинцы начали покупать то, что уже есть в стране.

В апреле на внутреннем рынке состоялось 6407 сделок (+136,3% в годовом измерении). Tesla и Nissan здесь вне конкуренции – теперь активно скупаются подержанные Leaf, Renault Zoe и Model 3. Внутренний рынок стал прибежищем для тех, кто хочет экономить на топливе уже сегодня – без месяцев ожидания дорогой доставки из-за рубежа.

Грузовые электромобили: осторожно, но уверенно

Коммерческий сегмент также постепенно переходит на электротягу – правда, бизнес действует осторожнее частных владельцев. В апреле в Украину прибыло 114 подержанных электрогрузовиков.

Безоговорочный фаворит ниши – Renault Kangoo ZE с ровно половиной всех регистраций сегмента. Автопарки пополнили также по десятку Nissan eNV200, Mercedes-Benz Vito и Sprinter. Рынок новой электрической грузовой техники пока остается символическим – за весь месяц зарегистрировано всего 7 единиц.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, военнослужащим планируют разрешить беспошлинно ввозить один автомобиль в частную собственность без уплаты пошлины, НДС (налог на добавленную стоимость) и акциза, но только при условии, что это не люксовое авто из перечня транспортного налога. Продать такую машину нельзя будет в течение трех лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!