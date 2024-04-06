Самый старый в мире McDonald's: как выглядит ретроучреждение сейчас. Фото

Старейший из ресторанов McDonald's, открытый еще в 1953 году, находится в городе Дауни штата Калифорния. Это заведение до сих пор сохранило свою оригинальную и неповторимую ретроатмосферу 1950-х годов.

Ресторан в Дауне был лишь третьей открытой франчайзой McDonald's. Подробнее о заведении – читайте дальше в материале.

Владельцами франшизы ресторана в Дауне были Роджер Уильямс и Бердетт Лэндон, которые приобрели права на него непосредственно у братьев Макдональдов. Поэтому им не нужно было соблюдать стандарты модернизации, как это делают все остальные франшизы McDonald's.

Из-за того, что он действовал независимо от главного бизнеса, это заведение сумело сохранить свой оригинальный дизайн, и его персонал до сих пор надевает униформу с 1950-х годов и бумажные шляпы.

Относительно меню здесь подают бургеры, чизбургеры, картофель фри и молочные коктейли согласно оригинальному рецепту. Это заведение является одним из немногих в стране, где можно заказать жареный во фритюре яблочный пирог, который был частью меню, но который в остальных ресторанах McDonald's исключили в 1992 году, заменив менее жирной печеной альтернативой.

При входе в заведение гостей встречает оригинальный символ McDonald's — Спиди, мультяшный шеф-повар с бургером вместо головы. В 1967 году сеть заменила этого персонажа клоуном Рональдом Макдональдом.

Две золотые арки, размещенные с обеих сторон витрины ресторана, также являются реликвией, поскольку они были установлены только в первых трех заведениях McDonald's в мире. Ресторан в Дауне был вторым McDonald's с таким уникальным дизайном. Ночью эти арки, являющиеся символом бренда по всему миру, освещают характерным неоновым светом.

После землетрясения в 1994 году руководство McDonald's приняло решение закрыть заведение навсегда, считая, что его модернизация обойдется слишком дорого. Однако городские власти отказались предоставить разрешение на снос, и место было внесено в Национальный реестр исторических мест. Это позволило спасти заведение, которое, наконец, вновь открылось в 1996 году.

Первоначально это была автостоянка самообслуживания с только одним местом для сидения, которое было размещено в помещении музея, который находился рядом. В музее представлены разнообразные артефакты, уменьшена копия ресторана с манекенами и даже старое меню заведения, где указано, что оригинальный бургер стоил всего 15 центов.

Как сообщал OBOZ.UA, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's намерена открыть в 2024 году в Украине 6 новых заведений и.о. Ожидается, что новые рестораны появятся в Ужгороде и Черновцах.

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