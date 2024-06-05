Starbucks возвращается в Россию? Компанию заподозрили в "зраде"

Международная сеть кофеен Starbucks, которая покинула Россию в ответ на полномасштабную агрессию страны в отношении Украины, может вернуться. Компания собирается зарегистрировать свои товарные знаки в стране-агрессоре.

Как сообщают росСМИ, спустя два года после полной продажи своего бизнеса, Starbucks подала в Роспатент заявки на регистрацию знаков для кофе моментального приготовления, приготовления напитков и другой деятельности. В свяхи с этим компания хочет зарегистрировать бренды Starbucks, Starbucks coffee, "Старбакс кофе", frappuccino и прочие.

Впрочем, не все эксперты видят в этом намерение компании вернуться на российский рынок. Некоторые допускают, что в Starbucks только решили пойти на превентивные меры на случай такого возвращения.

Как Starbucks уходил из России

Деловую деятельность в России компания приостановила сразу после начала вторжения войск РФ. В марте 2022 года Starbucks запретила импорт сырья в страну, а в мае стало известно о ликвидации юрлица, закрытии 130 кафе и сокращении около тысячи работников. Компания работала в РФ с 2007 года.

Позже стало известно, что новыми владельцами сети кофеен станут прокремлевский рэпер Тимати (Тимур Юнусов), ресторатор Антон Пинский и российский сенатор Арсен Каноков ("Синдика"). При этом им запретили использовать не только бренд популярной сети, но и ее технологии приготовления напитков.

Однако ссылки на прежний бизнес остались. В частности, логотип новой сети Stars coffee (девушка в кокошнике) оказался очень похож на русалку, которая стала узнаваемым знаком Starbucks.

Ранее OBOZ.UA сообщал о возвращении в Россию спортивного бренда Puma. На месте фирменного магазина открылся Amazing Red, который пытается позиционировать себя как мультибрендовый и теперь продает оригинальный товар по ценам примерно на 20–30% выше, чем раньше.

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