США "обвалили" цены на нефть: что происходит на рынке

На мировых рынках снизились цены на нефть. Утром 9 июля фьючерсы на марку Brent опустились на 7 центов, или 0,1% – до 70,08 доллара за баррель. А нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 8 центов, или 0,1% – до 68,25 доллара за баррель. Причиной же этого в экспертных кругах называют ожидание инвесторами новых сообщений по поводу американских пошлин, а также увеличении запасов нефти в США.

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Об этом сообщает Reuters. Там напомнили, что ранее президент США Дональд Трамп:

Перенес предыдущий крайний срок введения пошлин с 9 июля на 1 августа.

Заверил, что эта дата является окончательной и больше отсрочек не будет.

и больше отсрочек не будет. Добавил, что введет 50%-ую пошлину на импорт меди.

Пообещал уже в ближайшее время запустить "давно обещанные пошлины на полупроводники и фармацевтику".

"Инвесторы постоянно сталкиваются с заголовками о пошлинах и возможными последствиями их негативного влияния на глобальную торговлю. ... Существует опасение, что пошлины могут снизить спрос на нефть", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, данные от отраслевых источников "засвидетельствовали возможный рост запасов нефти в стране". При чем, несмотря на:

Высокий спрос на автомобильные поездки в США в период празднования Дня Независимости страны (4 июля).

Сокращение запасов нефтепродуктов.

"Что касается долгосрочных перспектив предложения, то, по прогнозу Управления энергетической информации, США будут добывать меньше нефти в 2025 году, чем ожидалось. Поскольку снижение цен в этом году заставило американских производителей сократить активность", – констатировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем ЕС, вероятно, отказался от снижения потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Среди возможных причин – влияние войны Израиля и Ирана на энергетический рынок, а также разногласия внутри самого блока.

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